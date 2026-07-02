El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó públicamente a la Fiscalía General de la Nación luego de asegurar que esa entidad negó una solicitud presentada por la Procuraduría para aplazar la diligencia de indagatoria programada dentro del proceso que se adelanta en su contra por las masacres de El Aro y La Granja.

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A través de su cuenta en X, el exmandatario calificó la decisión como un “abuso” y sostuvo que el Ministerio Público había solicitado el aplazamiento porque, según dijo, todavía no se han practicado pruebas que la propia Fiscalía había decretado.

En su publicación, Uribe afirmó que la respuesta de la Fiscalía señala que existen elementos suficientes para inferir que podría ser “autor o partícipe de los delitos de lesa humanidad”.

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Con base en ello, el exmandatario sostuvo que la diligencia debería aplazarse mientras se practican las pruebas que, según él, aún están pendientes.

Además, insistió en que la indagatoria constituye un mecanismo de defensa y manifestó que, sin esas actuaciones previas, no tendría las garantías suficientes para ejercer ese derecho.

Este es su mensaje:

Álvaro Uribe lanzó críticas contra la Fiscalía y otros actores

En el mismo mensaje, Uribe aseguró que detrás del proceso existirían motivaciones políticas y dirigió cuestionamientos contra la Fiscalía, Iván Velásquez, la JEP, el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

El expresidente también afirmó que el proceso en su contra comenzó en 1998 y sostuvo que el llamado a indagatoria tuvo un componente político, al tiempo que rechazó la interpretación que, según él, hizo la Fiscalía sobre un fallo de tutela relacionado con el avance de la investigación.

Uribe defendió que la indagatoria debe garantizar su derecho a la defensa

El exmandatario concluyó que, a su juicio, la legislación establece que la indagatoria es un medio para ejercer la defensa y reiteró que la práctica de las pruebas pendientes resulta necesaria antes de cumplir esa diligencia.

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