Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Las familias que se han visto obligadas a abandonar sus viviendas tras el reciente terremoto, dado que sus hogares fueron declarados inhabitables por las autoridades competentes, tienen la posibilidad de solicitar la suspensión definitiva del servicio de gas natural. Esta alternativa, ofrecida por Efigas, busca dar respuesta a quienes no pueden regresar a sus residencias debido a los daños y riesgos estructurales provocados por la emergencia. Según lo indicaron voceros de la compañía, el proceso diseñado para solicitar la suspensión procura ser accesible, poniendo a disposición de los afectados tres canales principales: atención en oficinas presenciales, trámites virtuales a través del portal de clientes de Efigas y atención telefónica.

Sigue a PULZO en Discover

Para quienes eligen el canal presencial, la recomendación es hacerlo únicamente si las condiciones de seguridad y movilidad lo permiten, acudiendo a las Oficinas de Experiencia del Cliente. Por otro lado, quienes prefieran una gestión remota pueden ingresar a la página clientes.efigas.com.co, donde se les orienta sobre los pasos a seguir. Además, existe la línea telefónica 606 898 3222, habilitada para resolver inquietudes y guiar a los usuarios durante el trámite.

Un requisito fundamental para acceder a la suspensión consiste en presentar la certificación oficial que demuestre que el inmueble ha sido declarado inhabitable por la autoridad o entidad pertinente. Efigas sugiere tener a mano el número de contrato, dato disponible en la factura del servicio, a fin de agilizar la localización del inmueble en el sistema. Sin embargo, en caso de que la factura se haya extraviado tras el terremoto, los usuarios pueden suministrar el nombre del titular y la dirección exacta para iniciar el procedimiento, aunque será indispensable contar con la certificación de inhabitabilidad para completar el trámite.

Muchas edificaciones quedan bajo evaluación tras eventos sísmicos. Cuando una autoridad determina que una casa no puede volver a ocuparse, suspender definitivamente el servicio de gas evita riesgos y adecúa la responsabilidad contractual a la nueva situación. Efigas reiteró su disposición para asesorar y acompañar a las familias durante todo el proceso, haciendo hincapié en que no se manipulen medidores, acometidas o instalaciones internas de gas por cuenta propia. En situaciones críticas, es esencial acudir siempre a los canales oficiales y contar con la documentación exigida para evitar problemas posteriores y garantizar la seguridad de todos los involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para suspender el servicio de gas en una vivienda inhabitable?

Para suspender el servicio de gas, es necesario presentar una certificación expedida por una autoridad competente que acredite que la vivienda fue declarada inhabitable. Además, se recomienda contar con el número de contrato que figura en la factura de gas; no obstante, si la factura se perdió, el trámite puede comenzar con el nombre del titular y la dirección exacta, siempre que se aporte la certificación oficial requerida.

¿Qué canales ofrece Efigas para solicitar la suspensión del servicio de gas tras una emergencia?

Efigas habilitó tres canales para la solicitud: atención presencial en oficinas de Experiencia del Cliente, trámite virtual en la página web clientes.efigas.com.co y la línea telefónica 606 898 3222. Cada canal busca facilitar el acceso a la suspensión del servicio para quienes han resultado afectados por daños estructurales en su vivienda.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.