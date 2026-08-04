Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, prepara su primera visita oficial a Cali, Valle del Cauca, donde desarrollará una apretada agenda durante tres días. Este viaje marca un inicio simbólico y operativo de su mandato, con actividades que van más allá del protocolo tradicional en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

De la Espriella llegará a la capital vallecaucana el jueves 6 de agosto en las horas de la mañana. Ese mismo día, sobre las 6:30 de la tarde, sostendrá un primer encuentro formal con los medios nacionales e internacionales en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC). De acuerdo con Mabel Lara, secretaria de desarrollo económico, este espacio servirá para que el presidente electo entregue un mensaje inicial como saludo a la prensa, estableciendo las bases de su relación con los medios y la opinión pública, según información de El Espectador.

La jornada clave de su agenda está programada para el día siguiente. El acto de posesión oficial tendrá lugar en la Arena USC a las tres de la tarde, un hecho histórico porque se realiza fuera de Bogotá por primera vez en este siglo. Antes de este evento central, el Congreso de la República ha citado sesión plenaria a las 12 del mediodía, con el propósito de que Honorio Henríquez, presidente del Senado, imponga la banda presidencial a De la Espriella. En seguida, se anticipa que José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, tome juramento públicamente ante el nuevo presidente. Los discursos tanto del presidente del Senado como del propio De la Espriella cerrarán la ceremonia, señala El Espectador.

Una vez finalizada la posesión, está previsto que las autoridades se trasladen al Batallón Pichincha, donde De la Espriella cumplirá su promesa de posesionarse ante una guarnición militar, materializando así uno de los compromisos de campaña que asumió antes de convertirse en jefe de Estado.

El primer día de gobierno estará marcado además por un Consejo de Seguridad que se convocará en la base de la Fuerza Aérea en Cali. En este encuentro participarán los altos mandos de las Fuerzas Militares, varios ministros designados e incluso autoridades locales como Alejandro Eder, alcalde de Cali, y Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.

¿Qué actividades componen la agenda del presidente electo Abelardo de la Espriella en Cali?

La agenda oficial de Abelardo de la Espriella en Cali incluye una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, la ceremonia de posesión presidencial en la Universidad Santiago de Cali, la toma de mando en el Batallón Pichincha, y un primer Consejo de Seguridad en la base de la Fuerza Aérea, de acuerdo con El Espectador.

¿Por qué la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella será histórica fuera de Bogotá?

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se considera histórica porque, según El Espectador, por primera vez en este siglo la ceremonia se realiza fuera de la capital del país. Esto representa un hecho simbólico y un cambio respecto a la tradición política colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.