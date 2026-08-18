Por: Caracol TV

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La ciudad de Caracas, capital de Venezuela, enfrentó una emergencia climática tras la llegada de la onda tropical número 37, que provocó lluvias torrenciales y descargas eléctricas durante la noche del sábado, de acuerdo con el servicio nacional de meteorología Inameh. La intensidad de las precipitaciones dejó a su paso un saldo trágico de tres personas fallecidas, entre ellas dos adolescentes, conforme lo informaron las autoridades locales este domingo.

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La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, confirmó que todas las parroquias de la ciudad resultaron afectadas por las intensas lluvias. A través de un video publicado en su cuenta de X, Meléndez explicó que desde el primer momento se desplegaron labores de atención y limpieza en las diferentes parroquias, con el respaldo de equipos del Ministerio de Obras Públicas y la Gobernación del estado La Guaira. Entre las tareas que se adelantan se destacan la limpieza de alcantarillas colapsadas y la remoción de lodo y escombros que obstaculizaron las vías públicas.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Caracas confirmó la muerte de dos menores que fueron arrastradas por fuertes corrientes de agua en la parroquia La Vega. También se realizó el desalojo preventivo de 12 familias, luego de evaluar las condiciones de tres viviendas situadas en un terreno inclinado en la parroquia La Pastora, buscando prevenir mayores tragedias ante el riesgo de deslizamientos.

La catástrofe no solo expuso la vulnerabilidad física de la infraestructura urbana ante fenómenos climáticos recurrentes, sino también evidenció críticas a la gestión gubernamental. El diputado opositor Henrique Capriles, a través de su cuenta de X, denunció el “abandono” del gobierno en las comunidades afectadas, subrayando que todos los años se enfrentan las mismas emergencias durante la temporada de lluvias sin cambios ni soluciones estructurales. Capriles precisó que dos de las víctimas fallecieron por el aumento del nivel de las aguas, mientras que la tercera perdió la vida a causa de un deslizamiento de tierra.

Adicionalmente, los estragos de la tormenta agravaron la situación de quienes ya estaban en circunstancias vulnerables. Según el Cuerpo de Bomberos de Caracas, la caída de árboles durante la tormenta destruyó carpas donde dormitaban personas que habían quedado sin vivienda tras los terremotos ocurridos el 24 de junio. Bomberos y funcionarios de Protección Civil debieron retirar troncos y ramas para asegurar a los refugiados, quienes provienen de edificios multifamiliares en el centro de la ciudad. La emergencia afectó de manera temporal el tránsito vehicular y reafirmó la precariedad en la que muchas familias viven a raíz de desastres naturales previos.

Con información de EFE y AFP.

¿Qué consecuencias dejaron las lluvias en Caracas tras el paso de la onda tropical número 37?

Las lluvias derivadas del paso de la onda tropical número 37 en Caracas provocaron la muerte de tres personas, incluidas dos adolescentes, así como graves inundaciones que arrastraron vehículos y causaron el colapso de alcantarillas. Además, se produjo el desalojo de 12 familias por riesgo de deslizamientos y la destrucción de refugios temporales para quienes ya habían perdido sus hogares durante terremotos previos.

¿Por qué son frecuentes las emergencias por lluvias en Caracas y qué significa una onda tropical?

Según las autoridades y declaraciones como las de Henrique Capriles, las emergencias causadas por lluvias son frecuentes en Caracas debido a la vulnerabilidad de la infraestructura y la falta de soluciones efectivas de parte del gobierno. El término “onda tropical” hace referencia a un sistema atmosférico que produce lluvias intensas y tormentas, como fue el caso de la número 37, que generó las recientes inundaciones y afectaciones en la capital venezolana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.