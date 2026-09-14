Faltaban pocos días para Amor y Amistad y él tenía un problema que probablemente más de uno ha vivido: quería darle un regalo especial a una mujer importante para él, pero no quería terminar comprando lo mismo de todos los años.

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Había pensado en flores. También consideró chocolates, un perfume y hasta ropa, pero cada alternativa le producía la misma sensación: eran buenos regalos, aunque ninguno terminaba de convencerlo.

Entonces se hizo una pregunta sencilla: ¿por qué no regalarle algo que pueda disfrutar mucho después de ese día?

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Ahí empezó a buscar opciones de tecnología que no fueran simplemente otro dispositivo guardado en un cajón. La idea era encontrar algo que pudiera encajar con su personalidad, sus gustos o incluso con los momentos que ambos comparten.

Después de comparar varias alternativas, encontró tres opciones que llamaron su atención: una cámara instantánea para guardar recuerdos, unos audífonos inalámbricos para acompañarla todos los días y un reloj inteligente con funciones para hacer ejercicio, recibir notificaciones y utilizar Alexa.

Cámara instantánea F ujifilm

Precio: 491.155 pesos (el precio varía ligeramente según el precio del dólar).

La Fujifilm Instax Mini 12 color morado lila permite tomar una fotografía y obtener una impresión física prácticamente al instante. En lugar de quedarse únicamente en la pantalla del teléfono, cada momento puede convertirse en una fotografía que se puede guardar, regalar o pegar en un álbum.

Y en este caso hay un detalle adicional: el paquete incluye 40 hojas de película Fujifilm Instax Mini, además de un estuche compatible para transportar la cámara y un álbum para guardar las fotografías.

Es decir, no es solamente regalarle una cámara. La idea sería darle también una forma diferente de conservar los momentos que vaya viviendo.

El paquete incluye:

Cámara Fujifilm Instax Mini 12 color morado lila.

40 hojas de película instantánea Fujifilm Instax Mini.

Estuche de transporte compatible.

Correa extraíble.

Álbum para fotografías.

Auriculares inalámbricos TOZO

Precio: oferta 43.136 pesos (el precio varía ligeramente según el precio del dólar).

Ella escuchaba música prácticamente todos los días. Los audífonos la acompañaban mientras trabajaba, viajaba, caminaba y hacía ejercicio. En ese caso, el regalo no tenía que ser algo que utilizara una vez para después guardarlo. Podía ser algo que formara parte de su rutina.

Los TOZO A1 Bluetooth 5.3 están diseñados para ser pequeños y ligeros. Cada auricular pesa aproximadamente 0,14 onzas y cuenta con un formato compacto pensado especialmente para orejas pequeñas.

Ese tamaño puede ser uno de sus principales atractivos para quienes encuentran incómodos algunos audífonos inalámbricos más grandes.

Los TOZO A1 incluyen:

Bluetooth 5.3.

Hasta 7 horas de reproducción con una carga.

Hasta 32 horas con el estuche.

Micrófonos ENC para llamadas.

Controles táctiles.

32 ajustes de ecualización mediante la aplicación.

Resistencia IPX5.

Diseño compacto y ligero.

Reloj inteligente con Alexa integrado

Precio: 74.129 pesos (el precio varía ligeramente según el precio del dólar).

Ella había empezado a hacer más ejercicio y cada vez estaba más pendiente de sus pasos, sus entrenamientos y sus horas de sueño. También revisaba constantemente las notificaciones del teléfono.

Por eso, un reloj inteligente podía reunir varias de esas necesidades en un solo dispositivo. Este ‘smartwatch’ con Alexa integrada cuenta con una pantalla táctil HD de 1,83 pulgadas, Bluetooth 5.3, micrófono y altavoz.

Una de sus funciones más llamativas es la posibilidad de hacer y responder llamadas directamente desde la muñeca, siempre que esté conectado a un teléfono compatible. Además, cuenta con más de 120 modos deportivos.

Entre sus herramientas también aparecen:

Alexa integrada.

Llamadas Bluetooth.

Alarmas.

Cronómetro.

Linterna.

Recordatorio de agua.

Control de música.

Control de cámara.

Pronóstico del tiempo.

Función para encontrar el teléfono.

La batería incorporada es de 300 mAh y, según las especificaciones del producto, puede alcanzar entre 8 y 10 días de uso después de una carga de aproximadamente dos horas.

Además, cuenta con certificación IP68.

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