Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) anunció la transformación de su Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, que a partir de este año se denominará Maestría en Ingeniería en Inteligencia Artificial. Este cambio responde a la creciente demanda de profesionales capacitados técnicamente en áreas como el aprendizaje automático, la inteligencia artificial generativa, la ciencia de datos y los sistemas autónomos, según información recogida por El Diario a partir de fuentes institucionales.

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El propósito central de la UTP es convertirse en pionera regional, al ofrecer la primera maestría de este tipo con un enfoque completamente integral en inteligencia artificial. El programa está dirigido no solo a ingenieros de sistemas, sino a profesionales de ramas tan diversas como biología, química, salud, administración, economía e ingeniería eléctrica. Para facilitar esta apertura interdisciplinaria, el plan académico incluye un ciclo de nivelación en matemáticas, estadística y fundamentos informáticos durante los primeros semestres. Esto permitirá a los estudiantes con diversas formaciones alcanzar una base común antes de avanzar a materias específicas como aprendizaje automático, deep learning (aprendizaje profundo), procesamiento de lenguaje natural, ciencia de datos, inteligencia artificial para la salud y el procesamiento digital de imágenes.

De acuerdo con Ramiro Andrés Barrios Valencia, uno de los líderes del proyecto académico, el objetivo de la renovación curricular es mantener la formación a la par de los cambios tecnológicos globales, con énfasis en áreas como machine learning (aprendizaje automático), inteligencia artificial agéntica (modelos capaces de tomar decisiones autónomas) e inteligencia artificial generativa. Además, la estructura curricular incorpora materias electivas, permitiendo que los estudiantes especialicen sus conocimientos en sectores como energía, biología, atención en salud y servicios financieros. Esta flexibilidad tiene como finalidad que el conocimiento adquirido se traduzca en soluciones reales para empresas y organizaciones.

La maestría reforzará su orientación investigativa, capacitando a los estudiantes para diseñar y ejecutar proyectos tecnológicos aplicables en la vida real. Un aspecto destacado es la incorporación de una asignatura dedicada a la ética en inteligencia artificial, que abarcará temas como el tratamiento de datos personales, los sesgos algorítmicos y la responsabilidad profesional desde el punto de vista social.

El reconocimiento internacional del programa está respaldado por la acreditación EUR-ACE, gestionada por la European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), y la renovación de este sello fortalece la movilidad académica y profesional de sus egresados. Por otro lado, la UTP trabaja en convenios de doble titulación con universidades europeas como la Complutense de Madrid y la Politécnica de Madrid, así como la Universidad de Salerno en Italia, buscando ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de intercambio y experiencia internacional.

Las inscripciones para la nueva Maestría en Ingeniería en Inteligencia Artificial estarán abiertas hasta el 10 de agosto de 2026. Para resolver inquietudes, la UTP ha dispuesto el correo misc@utp.edu.co y la línea de WhatsApp 324 585 8706.

¿Qué requisitos debe cumplir un profesional para inscribirse en la Maestría en Ingeniería en Inteligencia Artificial de la UTP?

La UTP permite la inscripción a su nueva maestría a profesionales de diversas áreas, no solo ingeniería. El plan de estudios prevé un ciclo inicial de nivelación en matemáticas, estadística y fundamentos computacionales, para quienes provengan de disciplinas ajenas a la informática. De este modo, se garantiza que todos los estudiantes cuenten con una base común antes de abordar contenidos avanzados.

¿Por qué es importante la ética en los programas de inteligencia artificial, según la UTP?

La UTP reconoce que la formación en inteligencia artificial debe ir más allá del conocimiento técnico. Por ello, la maestría incorpora una materia de ética que permitirá a los estudiantes analizar el impacto social, los riesgos de sesgos en los algoritmos, el manejo de datos personales y la responsabilidad profesional, aspectos esenciales cuando se desarrollan tecnologías que inciden directamente en la vida de personas y comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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