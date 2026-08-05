Muchos usuarios descargan aplicaciones a diario sin detenerse a revisar qué tipo de información están entregando desde el primer momento. En un contexto donde los datos personales se han convertido en un activo valioso para las empresas tecnológicas, expertos en ciberseguridad insisten en la importancia de ser cuidadosos con los permisos y la información que se comparte al registrarse en una plataforma.

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Uno de los principales riesgos al ingresar por primera vez a una aplicación es aceptar solicitudes de acceso sin leerlas. Es común que las apps pidan permisos para acceder a la ubicación, los contactos, la cámara o el micrófono, incluso cuando no son necesarios para su funcionamiento principal.

Este tipo de autorizaciones pueden abrir la puerta a la recopilación masiva de datos que luego son utilizados con fines comerciales o publicitarios.

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Entre los datos más sensibles que no deberían compartirse sin una verificación clara están los financieros. Información como números de tarjetas de crédito o débito, códigos de seguridad (CVV) y claves bancarias solo deben ser ingresados en plataformas oficiales, seguras y que realmente lo requieran, como aplicaciones bancarias o tiendas reconocidas. Entregar estos datos en apps desconocidas puede derivar en fraudes o robos.

Otro punto clave es la información personal. Datos como la dirección exacta, rutinas diarias, información familiar o incluso detalles médicos no son necesarios en la mayoría de aplicaciones. Sin embargo, algunas plataformas los solicitan como parte de sus formularios de registro, lo que obliga al usuario a evaluar si realmente vale la pena compartirlos.

El acceso a contactos también causa preocupación. Muchas aplicaciones solicitan permiso para ver la agenda del celular con el argumento de facilitar la conexión con amigos, pero en la práctica esta información puede ser utilizada para ampliar bases de datos o estrategias de crecimiento.

Lo mismo ocurre con el acceso a la galería de fotos, cámara o micrófono, que debe concederse únicamente cuando la función lo justifique.

Los documentos de identidad, como la cédula o el pasaporte, representan otro tipo de información delicada. Aunque algunas plataformas los solicitan para procesos de verificación, es importante confirmar que se trata de una aplicación confiable y que el requerimiento es obligatorio. De lo contrario, compartir este tipo de datos puede representar un riesgo significativo.

Cuando las aplicaciones solicitan múltiples permisos desde el inicio sin una justificación clara puede ser una señal de alerta. Antes de aceptar, se recomienda revisar uno a uno los permisos, descargar únicamente desde tiendas oficiales y, en la medida de lo posible, leer las políticas de privacidad.

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