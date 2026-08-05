Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) informó que ampliará la fecha de recepción de trabajos para la edición número 52 de su reconocida revista científica ‘Educación y Ciudad’. Esta próxima edición tiene como eje central la relación entre educación e inteligencia artificial, una temática que desde la perspectiva del Instituto es clave para comprender los retos y transformaciones que viven actualmente los sistemas educativos en Iberoamérica. De acuerdo con la convocatoria, la intención principal es alimentar un debate crítico y profundo acerca del modo como las inteligencias artificiales generativas están modificando los cimientos de la escuela tradicional, así como los procesos de aprendizaje y el rol de los docentes.

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El llamado está abierto a profesionales del sector educativo, incluyendo maestras, maestros, investigadores a nivel nacional e internacional, y otras personas interesadas en didáctica y pedagogía. El IDEP recibirá propuestas que comprendan investigaciones originales, reflexiones educativas, experiencias en aula y proyectos comunitarios; además, acepta contribuciones de las artes, diálogos interdisciplinarios, estudios sobre didácticas innovadoras y visiones críticas sobre el uso de la inteligencia artificial en la enseñanza, siempre en el contexto iberoamericano.

Son varios los ejes temáticos que aborda esta edición. Se destacan temas como la personalización frente a la estandarización algorítmica, para analizar los límites de la inteligencia artificial a la hora de reconocer contextos y subjetividades en la educación. También se hace énfasis en la equidad, la brecha digital y el impacto diferencial de la inteligencia artificial en distintas poblaciones, especialmente vulnerables. Otro de los focos es la gobernanza ética: el llamado del IDEP es a analizar regulaciones inclusivas que contribuyan a la transparencia y disminución de sesgos algorítmicos.

El monográfico también explora la transformación del rol docente frente a la inteligencia artificial, la dependencia tecnológica respecto a plataformas globales y la soberanía digital en la educación. Además, incluye el análisis sobre el uso de analíticas educativas para la toma de decisiones políticas y propuestas sobre el uso de la inteligencia artificial en artes y prácticas estéticas.

Con la extensión del plazo, el Instituto espera reunir una variedad de visiones que contribuyan a formular políticas públicas innovadoras y a renovar las prácticas pedagógicas ante los desafíos de la era digital. Las personas interesadas pueden consultar pautas y detalles editoriales en la web oficial del IDEP.

¿Cuáles son los temas principales en la próxima edición de la revista ‘Educación y Ciudad’ sobre inteligencia artificial?

La edición número 52 de la revista ‘Educación y Ciudad’, según información del Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, trata temas como la personalización del aprendizaje frente a la estandarización algorítmica, equidad y brecha digital, gobernanza ética, transformación docente ante la inteligencia artificial, soberanía tecnológica, uso de analíticas educativas y el impacto de la inteligencia artificial en las artes y la expresión creativa.

¿Qué significa personalización del aprendizaje frente a estandarización algorítmica en educación con inteligencia artificial?

La personalización del aprendizaje implica adaptar la educación a las características y necesidades individuales de los estudiantes, mientras que la estandarización algorítmica hace referencia al uso de sistemas automáticos que tienden a unificar procesos y resultados. El debate propuesto analiza hasta qué punto la inteligencia artificial puede reconocer y responder a la diversidad de contextos y subjetividades en la educación iberoamericana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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