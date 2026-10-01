Por: El Espectador

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Un hallazgo arqueológico en el norte de Grecia sorprendió a la comunidad científica luego de que un equipo liderado por la arqueóloga Angelikí Kottaridi identificara la escuela donde el filósofo Aristóteles educó a Alejandro Magno hace más de 2.300 años. La escuela, que funcionó en la antigua ciudad macedonia de Mieza, ocupa unas tres hectáreas y cuenta con restos notables: salones de banquetes, un pabellón deportivo, un estadio de atletismo, una pista cubierta para correr y aulas equipadas con pupitres de piedra, según informó la propia investigadora.

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Kottaridi enfatizó que hay total certeza sobre la identificación de estas ruinas como la escuela fundada por Filipo II, rey de Macedonia entre 359 a. C. y 336 a. C., años que marcan la transición del poder a su hijo Alejandro Magno. Entre los objetos encontrados en el sitio destacan monedas, cerámicas y cuatro estiletes, usados por los estudiantes para escribir, elementos que ofrecen pistas sobre la actividad académica en el lugar.

El contexto histórico se enriquece con el relato del historiador romano Plutarco en su obra ‘Vidas paralelas’, quien señala que Alejandro fue formado por Aristóteles entre los 13 y los 16 años, recibiendo enseñanzas en ética, política, letras y ciencias naturales. Gracias a esa formación, a los 18 años Alejandro ya estaba listo para dirigir la caballería macedonia en la decisiva batalla de Queronea.

Además de la de Mieza, Filipo II promovió otros gymnasia (plural de gimnasio) en ciudades como Anfípolis y Aigai. Sin embargo, la de Mieza sobresalía como una escuela de élite, orientada a la capacitación de los hijos de nobles macedonios en tácticas de guerra, estrategia y entrenamiento físico. Entre los descubrimientos recientes destaca un complejo de habitaciones con mosaicos y plataformas para banquetes, así como una pista cubierta (xystós) de 200 metros sostenida por 64 columnas dóricas, destinada a la actividad física incluso en condiciones climáticas adversas.

Lo más relevante, de acuerdo con la arqueóloga, es que este hallazgo demuestra que la preocupación estatal por la educación organizada surgió en la Macedonia de Filipo II, y no exclusivamente en ciudades como Atenas, donde primaban las escuelas privadas de filósofos. Estos modelos educativos serían imitados y difundidos por Alejandro Magno en su vasto imperio, contribuyendo a la expansión de la cultura y la lengua griega a lo largo del mundo conocido entonces. Las excavaciones en Mieza, que empezaron en 2024, continúan centradas en el pabellón deportivo y las aulas.

¿Cuál es la importancia del hallazgo de la escuela de Aristóteles en Mieza para la historia de la educación?

La importancia del descubrimiento radica en que evidencia el origen estatal y público de la educación integral en la antigua Macedonia bajo el gobierno de Filipo II, en contraste con las escuelas privadas de Atenas. Este modelo permitió la formación de líderes y estrategas como Alejandro Magno, influyendo en la difusión de la cultura griega más allá de sus fronteras.

¿Qué características distinguían a la escuela de Mieza como un colegio de élite en la antigua Macedonia?

La escuela de Mieza era considerada un colegio de élite porque estaba dirigida a los hijos de la nobleza macedonia; allí se impartían enseñanzas avanzadas en táctica militar, estrategia y cultura general, además de ofrecer instalaciones deportivas y salones de banquetes de alto nivel, lo que la diferenciaba de otras escuelas fundadas en ese tiempo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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