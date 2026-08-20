Por: EL PILON SA

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Haffit David realizó la presentación oficial de su más reciente álbum, ‘Zúmbalo’, en un evento que tuvo lugar el pasado fin de semana en las playas de Riohacha, justo frente al Centro Cultural, según la información entregada por la organización. La convocatoria reunió a una amplia multitud de seguidores que se congregaron para presenciar el regreso del artista al escenario. La expectativa se materializó cuando Haffit David apareció vestido de rojo y usando un megáfono, dando inicio a la interpretación de ‘Hoy se bebe’, uno de los temas incluidos en la nueva producción discográfica y que marcó el puntapié inicial de la jornada.

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El espectáculo tuvo una duración cercana a las dos horas, en las cuales Haffit David, acompañado en tarima por el acordeonero Dani Maestre, ofreció un repertorio completo de las 15 canciones que integran el álbum ‘Zúmbalo’. Entre los temas interpretados, se destacaron ‘Póngase seria’, ‘Quillera’, ‘Bájate de esa nube’, ‘Ahora es cuando’ y ‘Buena y sana’. La selección musical fue recibida con entusiasmo por el público presente, quienes corearon las canciones y compartieron el ambiente festivo frente al mar Caribe.

El evento no solo se centró en la presentación de las canciones, sino que incluyó además una significativa apuesta visual. Efectos especiales, juegos de luces y recursos visuales formaron parte del despliegue técnico que la organización preparó específicamente para esta ocasión. De acuerdo con lo reportado, el lanzamiento en las playas de Riohacha sirvió como el escenario idóneo para que Haffit David y Dani Maestre conectaran directamente con sus seguidores, permitiendo así una experiencia inmersiva y cercana durante el lanzamiento de la producción musical.

La organización del evento resaltó que ‘Zúmbalo’ ha venido ocupando los primeros lugares en los listados musicales de la radio, dato relevante que evidencia la acogida del álbum en el entorno musical regional. Con esta presentación, Haffit David no solo estrenó sus nuevas canciones, sino que fortaleció el vínculo con el público guajiro, al compartir el resultado final de su más reciente trabajo artístico en un espacio abierto y representativo de Riohacha.

¿Cuáles son las canciones del álbum ‘Zúmbalo’ de Haffit David presentadas en Riohacha?

Durante la presentación oficial en Riohacha, Haffit David interpretó en vivo las 15 canciones que componen su álbum ‘Zúmbalo’. Entre los temas interpretados destacaron ‘Hoy se bebe’, ‘Póngase seria’, ‘Quillera’, ‘Bájate de esa nube’, ‘Ahora es cuando’ y ‘Buena y sana’, según información de la organización, consolidando así el repertorio del evento.

¿Por qué el lanzamiento de ‘Zúmbalo’ de Haffit David fue en Riohacha y qué elementos lo destacaron?

El lanzamiento tuvo lugar en las playas de Riohacha, frente al Centro Cultural, lo que permitió a Haffit David conectar directamente con sus seguidores en un escenario emblemático. El evento se distinguió por su duración de dos horas, la interpretación en vivo de todas las canciones del álbum y el uso de efectos visuales y juegos de luces, elementos que enriquecieron la experiencia, según la información oficial aportada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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