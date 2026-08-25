Por: El Espectador

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La Secretaría de Educación de Bogotá, junto con la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, ha organizado unas jornadas de orientación destinadas a personas víctimas del conflicto armado que se encuentran fuera del sistema educativo. Estas actividades, según la información de El Espectador, estarán vigentes hasta el viernes 28 de agosto y buscan facilitar la solicitud de cupos en colegios oficiales para población priorizada.

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La atención presencial se brinda de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. en seis Centros de Encuentro para la Paz, ubicados estratégicamente en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, Suba y Rafael Uribe Uribe. Las familias que asistan recibirán acompañamiento personalizado para adelantar el ingreso al sistema educativo oficial, en una apuesta por garantizar el acceso a la educación para quienes enfrentan mayores obstáculos debido a su condición.

Estas jornadas hacen parte de la primera fase del proceso de matrículas para el año 2027. De acuerdo con El Espectador, la Secretaría de Educación adelanta este proceso desde el pasado 10 de agosto y mantendrá abierta la ventana de inscripción hasta el 11 de septiembre. En este periodo se reciben solicitudes de cupo nuevo para poblaciones que han sido definidas como prioritarias, con el objetivo de que no queden por fuera del sistema educativo.

Los interesados pueden acercarse a los puntos específicos en cada localidad: CADE Los Luceros en Ciudad Bolívar; Yomasa en Usme; barrio Metrovivienda en Bosa; Patio Bonito en Kennedy; La Gaitana en Suba y una sede en Rafael Uribe Uribe. Es importante portar el documento de identidad tanto del estudiante como del adulto responsable, así como tener datos de contacto actualizados como teléfono y correo electrónico.

Además de la atención presencial, el proceso de solicitud se puede iniciar de manera virtual a través del portal de la Secretaría de Educación. Los cupos están priorizados para víctimas del conflicto armado, estudiantes de preescolar, personas con discapacidad, quienes presentan trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento, integrantes de comunidades étnicas y estudiantes en situación de pobreza identificado por el Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales). Tienen prioridad adicional quienes tengan hermanos matriculados en la institución, estudiantes en gestación o lactancia y adultos mayores.

La estrategia busca acercar la matrícula oficial a aquellos sectores donde el acceso a la educación aún es limitado, enfocándose especialmente en quienes, debido a su situación, han quedado por fuera de las aulas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo solicitar un cupo en colegios oficiales para víctimas del conflicto armado en Bogotá?

Para solicitar un cupo, las víctimas del conflicto armado pueden acercarse hasta el 28 de agosto a uno de los seis Centros de Encuentro para la Paz que la Secretaría de Educación y la Consejería Distrital de Paz han dispuesto en diferentes localidades de Bogotá. Es necesario presentar el documento de identidad del estudiante y del adulto responsable, así como datos de contacto actualizados. También puede iniciarse el proceso en línea a través del portal oficial de la Secretaría de Educación.

¿Quiénes tienen prioridad para la matrícula en colegios oficiales de Bogotá según la Secretaría de Educación?

Las poblaciones priorizadas incluyen víctimas del conflicto armado, estudiantes de preescolar, personas con discapacidad, personas con trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento, integrantes de comunidades étnicas y estudiantes en pobreza identificados por el Sisbén. También se prioriza a quienes tengan hermanos matriculados en la institución, estudiantes en gestación o lactancia y adultos mayores, según información oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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