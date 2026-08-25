Por: Portal Bogotá

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Desde el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones del país con epicentro en San José del Palmar, Chocó, la iniciativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” ha desplegado una labor importante en la atención y prevención de emergencias en la capital y otras regiones afectadas. Según reportó el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), desde el 10 de agosto de 2026 se han recibido 1.231 solicitudes ciudadanas por posibles daños en viviendas y edificaciones de Bogotá. Este movimiento responde a la percepción intensa del sismo en la capital y a los graves estragos reportados en departamentos como Valle del Cauca, Chocó, Quindío y Risaralda, entre otros.

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De acuerdo con IDIGER, cerca de 1.100 peticiones ya han sido atendidas mediante visitas técnicas en las que se han evaluado 44.815 viviendas y construcciones del Distrito Capital. Pero la respuesta de la ciudad no se ha limitado solo a su territorio: en una articulación con autoridades locales, Bogotá también ha brindado apoyo a comunidades impactadas en otros departamentos. En particular, un grupo de 15 profesionales especializados fue desplegado para evaluar las condiciones de unidades habitacionales en Risaralda, Chocó y Quindío.

El informe del IDIGER detalla que en Risaralda, cinco ingenieros iniciaron operaciones el 10 de agosto, evaluando 420 viviendas y 100 edificaciones clave como hospitales, iglesias, estaciones de Policía y colegios en municipios como Pereira, Marsella y Apía. En Chocó, otros cinco profesionales —entre estructuralistas, geotecnistas y geólogos— verificaron las condiciones de 458 viviendas y 110 infraestructuras fundamentales en municipios como Quibdó y San José del Palmar, extendiendo el análisis a centros poblados y zonas ribereñas. Por su parte, en Quindío, desde el 14 de agosto, se han examinado 91 viviendas, 59 edificaciones prioritarias y 10 kilómetros de la vía Armenia-Montenegro, en municipios como Armenia, Finlandia y Calarcá.

Estas acciones forman parte de la respuesta conjunta del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, coordinado por IDIGER, que pone experticia técnica del Distrito Capital a disposición del país en momentos de emergencia. Con ello, se busca asegurar que la toma de decisiones esté respaldada por evaluaciones técnicas precisas y orientadas, tanto en Bogotá como en zonas duramente golpeadas por el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha apoyado Bogotá a otras regiones de Colombia tras el terremoto de 2026?

Bogotá ha extendido apoyo técnico a comunidades golpeadas por el terremoto de 2026 mediante el envío de 15 profesionales especializados, quienes evaluaron viviendas y edificaciones esenciales en Risaralda, Chocó y Quindío. El trabajo, coordinado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), ha permitido realizar verificaciones estructurales y geotécnicas en municipios y centros poblados, lo que respalda la toma de decisiones de las autoridades locales.

¿Qué tareas realiza el IDIGER en emergencias como terremotos?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) atiende solicitudes ciudadanas, coordina visitas técnicas para evaluar daños en viviendas y edificaciones, y lidera equipos especializados que verifican la estabilidad de infraestructuras esenciales. Su función es orientar y apoyar a las comunidades y autoridades para enfrentar emergencias y reducir riesgos, brindando información técnica para guiar las respuestas inmediatas y los procesos de reconstrucción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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