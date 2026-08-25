Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 26 de agosto de 2026, distintos sectores de Bogotá enfrentarán cortes programados en el suministro de agua. De acuerdo con la información divulgada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), estas suspensiones temporales se hacen necesarias para llevar a cabo obras de mantenimiento que buscan reforzar y optimizar el servicio en varias localidades. El objetivo principal es prevenir daños mayores en las tuberías y en los distintos accesorios responsables de distribuir el recurso hídrico, lo que podría causar afectaciones más graves a futuro.

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La EAAB ha informado explícitamente cuáles serán las zonas afectadas y la duración de los cortes. En la localidad de Antonio Nariño, los barrios Policarpa, Sevilla, La Hortúa, Ciudad Berna y Caracas deberán afrontar la suspensión desde las 7:00 de la mañana, por un periodo de 27 horas, en el sector comprendido entre la calle 1 y la calle 13 sur, y entre la carrera 10 y la carrera 14. A su vez, la localidad de San Cristóbal, específicamente los barrios Aguas Claras, Tibaque, Tibaque Urbano, Los Laureles I, Molinos de Oriente, Molino Rural, Monte Carlo y San Cristóbal Sur, presentarán suspensión desde las 9:00 de la mañana durante 24 horas, cubriendo el área entre la carrera 25B Este y la carrera 18 Este, de la calle 8 sur a la calle 17 sur.

En la zona de Bosa, los cortes están programados a partir de las 10:00 de la mañana y durarán 24 horas, afectando barrios como El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, entre otros, con restricciones desde la carrera 87H a la carrera 91 y desde la calle 69 sur a la calle 94A sur, dependiendo del sector. Asimismo, en Kennedy, el barrio Tintal vivirá el corte desde las 10:00 de la mañana por 24 horas, entre la calle 8 y la calle 10, desde la carrera 86 a la carrera 89. Por último, en Usaquén y Suba, barrios como Ginebra, Unicerros, Sagrado Corazón y varios más tendrán una suspensión de 4 horas a partir de las 8:00 de la noche, desde la calle 119 hasta la calle 198, y de la carrera 7 a la carrera 10 Este.

La EAAB ha presentado algunas recomendaciones para los afectados: llenar los tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas y priorizar el uso para lavado de manos y preparación de alimentos. Además, clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público podrán contar con el servicio de carrotanques, solicitándolo en la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de agua el 26 de agosto de 2026?

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), barrios de localidades como Antonio Nariño, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Usaquén y Suba estarán sin agua por varias horas este miércoles, debido a trabajos de mantenimiento y prevención en la red de suministro.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB para afrontar los cortes de agua en Bogotá?

La EAAB recomienda a los usuarios llenar sus tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas y priorizar el uso en actividades esenciales. Además, para instituciones críticas, ofrece el abastecimiento mediante carrotanques que deben solicitarse en la línea especial Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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