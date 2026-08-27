Por: El Espectador

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Rodrigo Londoño de la Espriella, primo del presidente Abelardo de la Espriella, ha sido nombrado como representante del mandatario en los Consejos Superiores Universitarios (CSU) de cinco instituciones públicas: la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico. Según El Espectador, este nombramiento ha causado polémica tanto por el parentesco entre Londoño de la Espriella y el presidente como por el cargo de capellán de la Presidencia que ejerce Londoño.

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El papel de Rodrigo Londoño de la Espriella en el gobierno no solo es administrativo, sino que también ha estado vinculado a actos simbólicos. Por ejemplo, fue quien ofició el espacio de “invocación y alabanza” durante la posesión de Abelardo de la Espriella, acto por el cual un juez de Bogotá dictaminó que el presidente debe excusarse públicamente, ya que se consideró una vulneración a la neutralidad religiosa del Estado colombiano, según registró El Espectador.

El nombramiento ha sido duramente criticado por sectores de oposición, principalmente por miembros del Pacto Histórico, colectividad política que ha señalado posibles irregularidades en el proceso. La representante a la Cámara Isabel Vera anunció una demanda, argumentando que dicho nombramiento incumple el régimen de inhabilidades por posible conflicto de interés, ya que el designado no es académico o científico, sino sacerdote, e hizo énfasis en lo que considera prácticas de nepotismo por parte del actual gobierno. De acuerdo con una declaración publicada por Vera en su perfil de X, “hoy mismo demandaré el nombramiento del primo de Abelardo, Londoño de la Espriella, a los Consejos Superiores de cinco universidades de Colombia, porque viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés”.

La representante María Fernanda Carrascal sumó críticas al indicar que, según su opinión, el nuevo gobierno ha tenido prácticas asociadas con el nepotismo y el clientelismo, incluso antes de cumplir un mes en la administración. Así mismo, la senadora Isabel Zuleta acusó públicamente a Abelardo de la Espriella de violar la laicidad del Estado y de favorecer a familiares en cargos relevantes, generando preocupaciones sobre la transparencia y equidad en los nombramientos, todo ello reportado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es polémico el nombramiento de Rodrigo Londoño de la Espriella en los Consejos Superiores Universitarios?

La designación de Rodrigo Londoño de la Espriella ha suscitado controversia debido a su parentesco con el presidente Abelardo de la Espriella y su condición de sacerdote y capellán de la Presidencia. Congresistas del Pacto Histórico han señalado que este nombramiento podría vulnerar el régimen de inhabilidades por conflicto de interés y consideran que se trata de un acto de nepotismo, ya que no proviene del ámbito académico o científico.

¿Qué significa neutralidad religiosa y por qué se mencionó en el caso de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella?

La neutralidad religiosa implica que el Estado debe mantenerse imparcial frente a cualquier credo o religión, evitando manifestaciones oficiales que privilegien una fe específica. En el caso de la posesión de Abelardo de la Espriella, esta neutralidad fue cuestionada porque su primo, como capellán, ofició un espacio de invocación y alabanza, situación por la que un juez determinó que el presidente debía excusarse públicamente.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.