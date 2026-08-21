Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La emergencia que afronta el departamento del Tolima por incendios forestales ha encendido las alarmas tanto en las autoridades como en la población. Hasta la fecha, de acuerdo con declaraciones de la gobernadora Adriana Magali Matiz, persisten 24 incendios activos en 13 municipios, situación empeorada por las altas temperaturas y fuertes vientos que dificultan enormemente los trabajos de control.



La situación tomó un matiz aún más preocupante tras conocerse versiones de varios ciudadanos que aseguran haber visto a personas iniciando los focos de fuego. Según lo informado por Matiz este viernes 21 de agosto a Noticias Caracol, habitantes del sector de Gualanday reportaron la presencia de motociclistas que, presuntamente, habrían provocado varios incendios. Ante estos testimonios, la mandataria solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación y el acompañamiento de los organismos de inteligencia de la Policía y el Ejército, con el fin de determinar si existen acciones deliberadas detrás de la emergencia.



La gobernadora instó a la ciudadanía a participar activamente denunciando cualquier quema, movimiento sospechoso o conducta que pudiera desencadenar nuevos fuegos. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades intensifican los esfuerzos para contener la devastación, haciendo un llamado al Gobierno nacional para reforzar la movilización de helicópteros y aeronaves de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, especialmente en zonas como Suárez, donde un incendio lleva cinco días activo y afecta cerca de siete kilómetros, así como en Coello, Carmen de Apicalá, Ortega, Alvarado y Armero Guayabal.



La magnitud de los daños llevó a declarar la calamidad pública departamental el pasado 14 de agosto. Matiz reveló que casi 50 viviendas han quedado destruidas y más de 4.000 personas han sufrido la pérdida de cultivos, en particular de limón, mango y pastos clave para la ganadería. Los productores cafeteros también están entre los afectados. La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima reportó que alrededor de 11.000 hectáreas de vegetación fueron arrasadas, reflejando el grave daño ambiental.



La respuesta ha involucrado a bomberos y organismos de socorro de distintos departamentos, como Bogotá, Caquetá, Boyacá, Valle del Cauca, Huila y Antioquia. Además, un equipo de veterinarios de la Universidad Nacional arribó para atender animales silvestres y de granja perjudicados por el fuego. El Ideam señaló que agosto ha registrado temperaturas superiores a los valores habituales, aumentando el riesgo de nuevos incendios. Las autoridades insisten en la importancia de la prevención y la denuncia oportuna de cualquier conducta sospechosa para evitar que la emergencia continúe.

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¿Por qué la Gobernación del Tolima pidió intervención de la Fiscalía por los incendios?

La gobernadora Adriana Magali Matiz solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación porque habitantes de zonas afectadas reportaron la presunta presencia de individuos, especialmente motociclistas, que habrían iniciado de manera intencional algunos incendios. Estos informes llevaron a requerir acciones de investigación para esclarecer si la emergencia tiene casos de origen criminal y garantizar la protección de la población.

¿Cuáles son las consecuencias sociales y económicas de los incendios en Tolima?

Entre los principales impactos se encuentran la destrucción de aproximadamente 50 viviendas y afectaciones a más de 4.000 personas cuyos cultivos, como limón, mango y café, fueron consumidos por el fuego, además del daño a los pastos para la ganadería. Esto genera pérdidas productivas y problemas en la economía rural, además de la afectación ambiental por la pérdida de 11.000 hectáreas de vegetación, según datos revelados por la Gobernación y la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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