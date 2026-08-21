Por: Caracol TV

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El exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, aceptó su responsabilidad en un caso de expedición de títulos universitarios falsos. De acuerdo con lo revelado por Noticias Caracol, el exfuncionario llegó a un preacuerdo judicial tras la investigación relacionada con el caso de Juliana Guerrero, quien iba a ser designada como viceministra de Juventudes en el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, Guerrero no cumplía con los requisitos académicos mínimos para el cargo, debido a que los títulos que acreditaban su formación resultaron ser falsos.

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El juez de conocimiento avaló el preacuerdo presentado por la Fiscalía General de la Nación, que contempla una pena de 36 meses de prisión y una inhabilidad de 44 meses para ejerce funciones públicas, todo esto por la comisión del delito de falsedad ideológica en documento público. Según la información proporcionada por Noticias Caracol, la condena se fundamenta en que Gutiérrez Martínez, durante su cargo como secretario general de la Fundación de Educación Superior, autorizó la expedición de dos diplomas académicos falsos para Juliana Guerrero. Los documentos expedidos eran de profesional en Contaduría Pública y de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, junto con sus respectivas actas de grado, todos fechados el 1 de julio de 2025. En estos certificados se afirmaba falsamente que Guerrero había cumplido con todos los requisitos académicos y legales.

Según explicó la fiscal encargada del caso, Gutiérrez Martínez contaba con un perfil de administrador en el sistema institucional, condición que le daba amplia capacidad para modificar validaciones y autorizar documentos aun cuando las verificaciones externas no aprobaban la expedición de los títulos. Mediante su acceso, Gutiérrez Martínez ignoró que los registros académicos reales no existían en las plataformas institucionales y omitió los requisitos obligatorios como las pruebas Saber Pro, exigidas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), para el título profesional, y la prueba TyT para el título de tecnóloga, además del cumplimiento del plan de estudios, todos ellos requeridos por ley.

La fiscal recordó, además, que los títulos universitarios se expiden mediante autorización del Ministerio de Educación Nacional, lo que implica que los funcionarios responsables actúan, para efectos penales, como servidores públicos por asimilación. Por esta razón, el juzgado condenó a Gutiérrez Martínez por haber ejercido una función pública de manera indebida al autorizar títulos sin sustento legal ni académico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los elementos clave en la condena a Luis Carlos Gutiérrez Martínez por expedición de títulos falsos?

Los elementos principales que determinaron la condena de Luis Carlos Gutiérrez Martínez fueron la utilización de su perfil de administrador para autorizar diplomas y actas de grado falsos, la omisión de requisitos académicos esenciales como pruebas Saber Pro y TyT, la inexistencia de registros académicos reales y la violación de las normas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para la expedición de títulos universitarios y tecnológicos.

¿Qué implicaciones tiene la condición de 'servidor público por asimilación' en la expedición de títulos universitarios?

La condición de ‘servidor público por asimilación’ implica que los funcionarios que intervienen en la expedición de títulos, aunque no sean empleados públicos de planta, ejercen funciones públicas con efectos penales y legales. Esto significa que pueden ser judicializados por actuaciones indebidas en la expedición de documentos académicos bajo las normativas del Ministerio de Educación Nacional, como ocurrió en el caso de Gutiérrez Martínez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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