Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, tras una prueba piloto, reactivó la atención en el edificio Moretti, ubicado en el sector de Milán. De acuerdo con el medio El Diario, esta reapertura implica controles estrictos de movilidad y una gestión especial para los ciudadanos que perdieron sus licencias de conducción tras el reciente terremoto que afectó la ciudad. Actualmente, en la llamada Ciudad Industrial, siguen vigentes más de 60 cierres viales debido a los daños estructurales, mientras la administración prioriza tanto la seguridad como la gradual recuperación de la normalidad.

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Según indicó Yeison Palacio, jefe de la Secretaría de Tránsito y Movilidad, gracias al éxito del piloto, ya se prestan todos los servicios desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Palacio llamó a la ciudadanía a acercarse con confianza y transmitió un mensaje de tranquilidad ante rumores sobre supuestos daños en el edificio Moretti: "Estructuralmente no tiene ninguna afectación". Además, aclaró que el edificio contiguo, aunque es el más alto de Dosquebradas, solo requiere reparaciones menores en revoques y fachada, por lo que no representa riesgo.

Uno de los retos centrales es la gestión de licencias perdidas bajo los escombros. De acuerdo con Palacio, todas las disposiciones se toman en alineación con el Ministerio de Transporte. Como apoyo, la secretaría envió una solicitud formal para obtener directrices sobre exenciones o alivios para quienes perdieron documentos. El proceso de recuperación exige primero denunciar virtualmente la pérdida ante la Fiscalía General de la Nación. Los agentes de tránsito, instruidos para actuar con flexibilidad, aceptan la denuncia o una fotografía como soporte mientras persiste la emergencia.

En cuanto a las amnistías por comparendos, Palacio explicó que se trata de una competencia local y por ello se requiere que el Concejo Municipal, en articulación con el Decreto presidencial de Emergencia, defina si habrá algún tipo de alivio. Otro punto crucial es el Pico y Placa, vigente de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., instaurado para mitigar riesgos tras más de 90 réplicas sísmicas. Este escenario mantiene 63 calles cerradas, lo que llevó a que Tránsito aplique inmovilizaciones a quienes incumplen las medidas, pues, según palabras del secretario, el objetivo prioritario “es salvar la vida de todos ustedes”.

El edificio Moretti actualmente cumple funciones ampliadas: allí operan la Personería, la Inspección Primera y otros servicios, centralizando la atención administrativa. En materia de servicios básicos, el restablecimiento avanza: el transporte público moviliza a diario entre 5.000 y 6.000 personas, la electricidad ya opera en el 86 % de los inmuebles y el gas en el 98 %. Al cierre, Palacio enfatizó que las acciones implementadas buscan restablecer el orden y proteger la vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los ciudadanos de Dosquebradas recuperar sus licencias de conducción perdidas por el terremoto?

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito y Movilidad, quienes hayan perdido sus licencias deben primero interponer la denuncia virtual de pérdida ante la Fiscalía General de la Nación. Después, presentando la denuncia o incluso una fotografía de la licencia, los agentes de tránsito brindan flexibilidad y tiempo para regularizar la situación, dado que la municipalidad gestiona alivios en coordinación con el Ministerio de Transporte.

¿El edificio Moretti está habilitado de forma segura para la atención de trámites de tránsito en Dosquebradas?

Según declaraciones oficiales de Yeison Palacio citadas por El Diario, el edificio Moretti no presenta ninguna afectación estructural tras el terremoto y es totalmente seguro para los usuarios. Además, los rumores sobre riesgos derivados de estar junto a otro edificio alto fueron desmentidos, ya que solo requieren reparaciones menores en fachada y no comprometen la seguridad de quienes acudan a realizar sus diligencias.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.