Colombia consiguió un lugar entre las universidades destacadas del mundo con dos instituciones públicas. Se trata de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia al ser incluidas en el Academic Ranking of World Universities, ARWU, correspondiente a 2026.

Sigue a PULZO en Discover

Ambas universidades se ubicaron en el rango entre los puestos 801 y 900 a nivel mundial. Además, ocuparon respectivamente las posiciones primera y segunda entre las instituciones colombianas que hicieron parte de la clasificación internacional.

Ranking universitario 2026: así quedaron la Nacional y la de Antioquia

El resultado cobra relevancia por el alcance del escalafón. El ARWU analiza cada año los resultados de más de 2.500 universidades y solamente incluye en su listado final a las 1.000 instituciones con mejor desempeño, por lo que aparecer allí supone un reconocimiento dentro del panorama académico internacional.

El ranking está encabezado por instituciones de Estados Unidos. Harvard University ocupa el primer lugar, seguida por Stanford University y el Massachusetts Institute of Technology, MIT. En el cuarto puesto aparece la británica University of Cambridge y University of California, Berkeley completa los cinco primeros lugares.

Lee También

La metodología del ARWU también marca una diferencia frente a otros rankings universitarios. Esta clasificación concentra buena parte de su evaluación en la investigación científica, el impacto académico y los reconocimientos internacionales, en lugar de enfocarse principalmente en percepción o reputación institucional.

El escalafón contempla seis indicadores, entre ellos premios Nobel y Medallas Fields obtenidos por egresados y profesores, investigadores altamente citados y publicaciones científicas en revistas de alto impacto.

En el caso de la Universidad Nacional, su mejor resultado apareció en el indicador PUB, relacionado con publicaciones científicas indexadas, con 24,8 puntos. También obtuvo 10,8 en rendimiento académico per cápita y 7,1 en artículos publicados en Nature y Science.

Por su parte, la Universidad de Antioquia consiguió 20,4 puntos en PUB, su indicador más destacado. La institución alcanzó además 9,4 en rendimiento académico per cápita, 7,4 en investigadores altamente citados y 6,1 en publicaciones de Nature y Science.

Cabe mencionar que ninguna de las dos universidades obtuvo puntos en los indicadores relacionados con egresados o profesores ganadores de Nobel o Medallas Fields. Su ubicación estuvo impulsada principalmente por la producción científica y el rendimiento académico.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.