Un hombre buscado internacionalmente por un feminicidio en México terminó capturado en Medellín, donde llevaba una vida de bajo perfil. Se trata de Luis Carlos Díaz, señalado por el asesinato de su pareja, Ana Lilia Maza, ocurrido en Querétaro en 2025.

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El crimen ocurrió durante una discusión en un rancho. Díaz habría atacado a la mujer con más de 55 puñaladas y posteriormente abandonó el cuerpo antes de escapar. Los restos de la víctima fueron encontrados 15 días después, en avanzado estado de descomposición.

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Tras la fuga, las autoridades siguieron el rastro del señalado por Estados Unidos, Guatemala y Belice. Finalmente, Díaz llegó a Colombia y consiguió establecerse en Medellín, donde evitaba las redes sociales y mantenía un perfil discreto.

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Un ciudadano mexicano de 52 años, identificado como Luis Carlos Díaz y requerido por las autoridades judiciales de Querétaro, fue capturado en Medellín luego de que autoridades establecieran que se encontraba en Colombia pese a tener una circular roja de Interpol. #VocesySonidos pic.twitter.com/NB05U4yWMR — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 20, 2026

El hombre trabajaba en una pizzería del barrio Los Colores, lugar donde las autoridades consiguieron ubicarlo y capturarlo. Sobre el operativo, el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que el extranjero ahora debe responder por el delito de homicidio y que avanzan los trámites con Migración Colombia para su extradición.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó la coordinación entre las instituciones para ubicar a personas buscadas internacionalmente. El funcionario advirtió que quienes intenten esconderse en la ciudad para evadir a la justicia terminarán siendo encontrados.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

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