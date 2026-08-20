Un video que circula en redes sociales provoca confusión sobre la entrega de ayudas humanitarias en Buenaventura, luego de que se difundieran versiones que hablaban de un supuesto saqueo a un vehículo que transportaba elementos para las personas afectadas por el terremoto.

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Aunque la versión de la Policía de ese municipio, según recogió El Tiempo, indicó que no se presentó ninguna situación irregular, las imágenes mostrarían lo contrario y hasta la persona que grabó el video aseguró que se trató de un saqueo.

“La situación registrada se presentó durante la etapa final de la entrega de las ayudas, cuando, ante la ausencia de suficiente apoyo logístico y organización, varias personas se acercaron al vehículo para colaborar con la distribución, generándose un momento de desorden”, indicó la institución, según el rotativo.

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En redes sociales, los internautas también dividieron sus opiniones y algunos criticaron la versión de las autoridades: “Distribución desorganizada en efecto es saqueo. Cogieron lo que pudieron, a las malas y sin ninguna priorización”, indicó un internauta.

POLICÍA ACLARÓ QUE NO HUBO SAQUEO DE AYUDAS EN BUENAVENTURA La Policía desmintió el video viral sobre un supuesto saqueo de una tractomula procedente de Pasto con ayudas humanitarias para los damnificados del terremoto en Buenaventura. Las autoridades indicaron que no hubo… pic.twitter.com/p9ZH66N2tX — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) August 20, 2026

¿Qué pasó con el camión de ayudas en Buenaventura?

De acuerdo con la explicación entregada por las autoridades, el vehículo procedía de Pasto y llevaba asistencia humanitaria destinada a los damnificados por el terremoto que afectó a la región.

La llegada del cargamento provocó una concentración de personas que buscaban acceder a los elementos transportados. La cantidad de ciudadanos presentes habría dificultado el desarrollo organizado de la entrega y terminó provocando las escenas que aparecen en el video.

Las autoridades señalaron que esa situación fue interpretada en redes sociales como un posible saqueo, pero insistieron en que no hubo hurto de las ayudas humanitarias.

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