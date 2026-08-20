La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) modificó el calendario de su convocatoria de admisión para el periodo académico 2027-1. Aunque inicialmente los aspirantes tenían plazo hasta este miércoles 19 de agosto para completar el proceso, la institución amplió la fecha límite hasta el lunes 24 de agosto de 2026. La modificación aplica tanto para el pago de los derechos de inscripción como para la formalización de la misma. Quienes no hayan todavía realizado el proceso cuentan con unos días adicionales para hacerlo y participar en la convocatoria para ingresar a uno de los programas de pregrado de la institución.
(Vea también: Adiós al examen para estudiar estas carreras en la Universidad Nacional en 2027: cómo inscribirse)
¿Cuáles son las fechas de admisión de la Universidad Nacional?
Para esta convocatoria, el valor de los derechos de inscripción para los programas de pregrado es de $175.000. Con la modificación anunciada, el cronograma de la Dirección Nacional de Admisiones de la Universidad Nacional para los aspirantes de pregrado queda de la siguiente manera:
- Hasta el 24 de agosto de 2026: pago de los derechos de inscripción y formalización de la inscripción.
- 31 de agosto: consulta de la citación para presentar la prueba de admisión.
- 20 de septiembre: presentación de la prueba de admisión.
- 1 de octubre: consulta del puntaje obtenido en la prueba.
- Del 1 al 6 de octubre: inscripción del programa curricular.
- 9 de octubre: publicación de los resultados de admisión.
- Del 15 al 20 de octubre: envío de documentos y pago de la sistematización para quienes sean admitidos.
Para quienes no obtengan un cupo en la primera asignación, la Universidad contempla una segunda oportunidad. Entre el 15 y el 19 de octubre podrán inscribir un programa curricular que tenga cupos disponibles. Los resultados de esta etapa serán publicados el 22 de octubre. Y en caso de ser admitidos en esta segunda asignación, aspirantes tendrán entre el 26 y el 30 de octubre para enviar los documentos requeridos y realizar el pago correspondiente; además, habrá una última asignación de cupos liberados, que se podrá realizar entre el 9 y el 11 de noviembre, mientras que los resultados de esta etapa se conocerán el 13 de noviembre. Los admitidos deberán completar el proceso de matrícula entre el 17 y el 23 de noviembre.
Algunos aspirantes no tendrán que presentar el examen de admisión
Uno de los cambios que trae la convocatoria 2027-1 está relacionado con los aspirantes que buscan ingresar a través de determinados programas especiales de admisión en las sedes de presencia nacional de la Universidad Nacional. Para quienes ingresen mediante el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) y el Programa de Admisión Especial y Territorial (PAET), la Universidad estableció que ya no será necesario presentar la prueba de admisión institucional para acceder a determinados programas de las sedes Amazonia, Orinoquía, Caribe y Tumaco. La Resolución 19 de 2026 establece que “el sistema de admisión garantizará la igualdad de tratamiento para el acceso a la Universidad, sin perjuicio de la organización de sistemas específicos de ingreso y apoyo para aspirantes de comunidades étnicas, grupos sociales especiales, mejores bachilleres u otros casos similares”.
La nueva modalidad está dirigida a quienes hayan presentado las pruebas Saber 11 desde 2020 en adelante. También podrán participar quienes estén inscritos para presentar esta prueba durante 2026, siempre que registren correctamente el número SNP durante el proceso de inscripción. La decisión de la institución se debe a que “un número significativo de los aspirantes a dichos programas reside en municipios y territorios apartados, para quienes el desplazamiento hasta los sitios definidos por la Universidad para la aplicación de la prueba de admisión representa una carga importante en términos de tiempo, costos y accesibilidad. Otro cambio para estos aspirantes es que deberán seleccionar el programa académico al momento de realizar la inscripción. En convocatorias anteriores, esta elección se hacía después de conocer los resultados.
Programas ofrecidos por la Universidad Nacional, sede por sede
Sede Bogotá
- Administración de Empresas
- Antropología
- Arquitectura
- Artes Plásticas
- Biología
- Ciencia Política
- Ciencias de la Computación
- Cine y Televisión
- Contaduría Pública
- Derecho
- Diseño Gráfico
- Diseño Industrial
- Economía
- Enfermería
- Español y Filología Clásica
- Estadística
- Farmacia
- Filología e Idiomas: Alemán
- Filología e Idiomas: Francés
- Filología e Idiomas: Inglés
- Filosofía
- Física
- Fisioterapia
- Geografía
- Geología
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Sistemas y Computación
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería Química
- Lingüística
- Nutrición y Dietética
- Matemáticas
- Medicina
- Medicina Veterinaria
- Música (Composición, Dirección, Investigación en Pedagogía Instrumental, Jazz)
- Música Instrumental (Arpa Clásica, Canto, Clarinete, Contrabajo, Corno, Eufonio, Fagot, Flauta, Guitarra, Oboe, Piano, Trombón, Trompeta, Tuba, Viola, Violín, Violonchelo)
- Odontología
- Psicología
- Química
- Sociología
- Trabajo Social
- Zootecnia
Sede Caribe
- Oceanología
- Sede La Paz
- Biología
- Estadística
- Geografía
- Gestión Cultural y Comunicativa
- Ingeniería Biológica
- Ingeniería Mecatrónica
(Lea también: Grados 10 y 11 podrían ser obligatorios en colegios: radican proyecto para cambiar educación)
Sede Manizales
- Administración de Empresas (Diurno)
- Administración de Empresas (Nocturno)
- Administración de Sistemas Informáticos
- Arquitectura
- Ciencias de la Computación
- Estadística
- Ingeniería Biológica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Física
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Química
- Matemáticas
Sede Medellín
- Arquitectura
- Artes Plásticas
- Ciencia Política
- Ciencias de la Computación
- Construcción
- Economía
- Estadística
- Historia
- Ingeniería Administrativa
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Biológica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Control
- Ingeniería de Minas y Metalurgia
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeniería de Sistemas e Informática
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Física
- Ingeniería Forestal
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Química
- Matemáticas
- Química
- Zootecnia
Sede Palmira
- Administración de Empresas
- Diseño Industrial
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Agroindustrial
- Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Ambiental
Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica – PEAMA
- Administración de Empresas – Sede Bogotá
- Administración de Empresas (Diurno) – Sede Manizales
- Administración de Empresas – Sede Palmira
- Administración de Sistemas Informáticos – Sede Manizales
- Antropología – Sede Bogotá
- Arquitectura – Sede Bogotá
- Arquitectura – Sede Medellín
- Artes Plásticas – Sede Bogotá
- Biología – Sede Bogotá
- Ciencia Política – Sede Bogotá
- Ciencia Política – Sede Medellín
- Ciencias de la Computación – Sede Manizales
- Cine y Televisión – Sede Bogotá
- Construcción – Sede Medellín
- Contaduría Pública – Sede Bogotá
- Derecho – Sede Bogotá
- Diseño Gráfico – Sede Bogotá
- Diseño Industrial – Sede Bogotá
- Economía – Sede Bogotá
- Economía – Sede Medellín
- Enfermería – Sede Bogotá
- Estadística – Sede Bogotá
- Estadística – Sede Medellín
- Farmacia – Sede Bogotá
- Filología e Idiomas: Inglés – Sede Bogotá
- Física – Sede Bogotá
- Fisioterapia – Sede Bogotá
- Geografía – Sede Bogotá
- Geología – Sede Bogotá
- Ingeniería Administrativa – Sede Medellín
- Ingeniería Agrícola – Sede Bogotá
- Ingeniería Agrícola – Sede Medellín
- Ingeniería Agrícola – Sede Palmira
- Ingeniería Agroindustrial – Sede Palmira
- Ingeniería Agronómica – Sede Bogotá
- Ingeniería Agronómica – Sede Medellín
- Ingeniería Agronómica – Sede Palmira
- Ingeniería Ambiental – Sede Medellín
- Ingeniería Ambiental – Sede Palmira
- Ingeniería Biológica – Sede Medellín
- Ingeniería Civil – Sede Bogotá
- Ingeniería Civil – Sede Manizales
- Ingeniería Civil – Sede Medellín
- Ingeniería de Control – Sede Medellín
- Ingeniería de Minas y Metalurgia – Sede Medellín
- Ingeniería de Petróleos – Sede Medellín
- Ingeniería de Sistemas e Informática – Sede Medellín
- Ingeniería de Sistemas y Computación – Sede Bogotá
- Ingeniería Eléctrica – Sede Bogotá
- Ingeniería Eléctrica – Sede Manizales
- Ingeniería Eléctrica – Sede Medellín
- Ingeniería Electrónica – Sede Bogotá
- Ingeniería Electrónica – Sede Manizales
- Ingeniería Física – Sede Manizales
- Ingeniería Física – Sede Medellín
- Ingeniería Forestal – Sede Medellín
- Ingeniería Geológica – Sede Medellín
- Ingeniería Industrial – Sede Bogotá
- Ingeniería Industrial – Sede Manizales
- Ingeniería Industrial – Sede Medellín
- Ingeniería Mecánica – Sede Bogotá
- Ingeniería Mecánica – Sede Medellín
- Ingeniería Mecatrónica – Sede Bogotá
- Ingeniería Química – Sede Bogotá
- Ingeniería Química – Sede Manizales
- Ingeniería Química – Sede Medellín
- Lingüística – Sede Bogotá
- Matemáticas – Sede Bogotá
- Matemáticas – Sede Manizales
- Matemáticas – Sede Medellín
- Medicina – Sede Bogotá
- Medicina Veterinaria – Sede Bogotá
- Nutrición y Dietética – Sede Bogotá
- Odontología – Sede Bogotá
- Psicología – Sede Bogotá
- Química – Sede Bogotá
- Trabajo Social – Sede Bogotá
- Zootecnia – Sede Palmira
Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET)
Sede Manizales
- Administración de Empresas
- Administración de Sistemas Informáticos
- Arquitectura
- Ciencias de la Computación
- Ciencias Políticas
- Estadística
- Gestión Cultural y Comunicativa
- Ingeniería Biológica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Física
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Química
- Licenciatura en Filología e Idiomas – inglés
- Matemáticas
Sede Medellín
- Farmacia
- Fonoaudiología – Sede Bogotá
- Terapia Ocupacional – Sede Bogotá
Sede Palmira
- Farmacia
- Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Mecatrónica
- Medicina Veterinaria
- Zootecnia
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