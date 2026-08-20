Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) modificó el calendario de su convocatoria de admisión para el periodo académico 2027-1. Aunque inicialmente los aspirantes tenían plazo hasta este miércoles 19 de agosto para completar el proceso, la institución amplió la fecha límite hasta el lunes 24 de agosto de 2026. La modificación aplica tanto para el pago de los derechos de inscripción como para la formalización de la misma. Quienes no hayan todavía realizado el proceso cuentan con unos días adicionales para hacerlo y participar en la convocatoria para ingresar a uno de los programas de pregrado de la institución.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Adiós al examen para estudiar estas carreras en la Universidad Nacional en 2027: cómo inscribirse)

¿Cuáles son las fechas de admisión de la Universidad Nacional?

Para esta convocatoria, el valor de los derechos de inscripción para los programas de pregrado es de $175.000. Con la modificación anunciada, el cronograma de la Dirección Nacional de Admisiones de la Universidad Nacional para los aspirantes de pregrado queda de la siguiente manera:

Hasta el 24 de agosto de 2026: pago de los derechos de inscripción y formalización de la inscripción.



pago de los derechos de inscripción y formalización de la inscripción. 31 de agosto: consulta de la citación para presentar la prueba de admisión.



consulta de la citación para presentar la prueba de admisión. 20 de septiembre: presentación de la prueba de admisión.



presentación de la prueba de admisión. 1 de octubre: consulta del puntaje obtenido en la prueba.



consulta del puntaje obtenido en la prueba. Del 1 al 6 de octubre: inscripción del programa curricular.



inscripción del programa curricular. 9 de octubre: publicación de los resultados de admisión.



publicación de los resultados de admisión. Del 15 al 20 de octubre: envío de documentos y pago de la sistematización para quienes sean admitidos.

Para quienes no obtengan un cupo en la primera asignación, la Universidad contempla una segunda oportunidad. Entre el 15 y el 19 de octubre podrán inscribir un programa curricular que tenga cupos disponibles. Los resultados de esta etapa serán publicados el 22 de octubre. Y en caso de ser admitidos en esta segunda asignación, aspirantes tendrán entre el 26 y el 30 de octubre para enviar los documentos requeridos y realizar el pago correspondiente; además, habrá una última asignación de cupos liberados, que se podrá realizar entre el 9 y el 11 de noviembre, mientras que los resultados de esta etapa se conocerán el 13 de noviembre. Los admitidos deberán completar el proceso de matrícula entre el 17 y el 23 de noviembre.

Lee También

Algunos aspirantes no tendrán que presentar el examen de admisión

Uno de los cambios que trae la convocatoria 2027-1 está relacionado con los aspirantes que buscan ingresar a través de determinados programas especiales de admisión en las sedes de presencia nacional de la Universidad Nacional. Para quienes ingresen mediante el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) y el Programa de Admisión Especial y Territorial (PAET), la Universidad estableció que ya no será necesario presentar la prueba de admisión institucional para acceder a determinados programas de las sedes Amazonia, Orinoquía, Caribe y Tumaco. La Resolución 19 de 2026 establece que “el sistema de admisión garantizará la igualdad de tratamiento para el acceso a la Universidad, sin perjuicio de la organización de sistemas específicos de ingreso y apoyo para aspirantes de comunidades étnicas, grupos sociales especiales, mejores bachilleres u otros casos similares”.

La nueva modalidad está dirigida a quienes hayan presentado las pruebas Saber 11 desde 2020 en adelante. También podrán participar quienes estén inscritos para presentar esta prueba durante 2026, siempre que registren correctamente el número SNP durante el proceso de inscripción. La decisión de la institución se debe a que “un número significativo de los aspirantes a dichos programas reside en municipios y territorios apartados, para quienes el desplazamiento hasta los sitios definidos por la Universidad para la aplicación de la prueba de admisión representa una carga importante en términos de tiempo, costos y accesibilidad. Otro cambio para estos aspirantes es que deberán seleccionar el programa académico al momento de realizar la inscripción. En convocatorias anteriores, esta elección se hacía después de conocer los resultados.

Programas ofrecidos por la Universidad Nacional, sede por sede

Sede Bogotá

Administración de Empresas

Antropología

Arquitectura

Artes Plásticas

Biología

Ciencia Política

Ciencias de la Computación

Cine y Televisión

Contaduría Pública

Derecho

Diseño Gráfico

Diseño Industrial

Economía

Enfermería

Español y Filología Clásica

Estadística

Farmacia

Filología e Idiomas: Alemán

Filología e Idiomas: Francés

Filología e Idiomas: Inglés

Filosofía

Física

Fisioterapia

Geografía

Geología

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas y Computación

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Química

Lingüística

Nutrición y Dietética

Matemáticas

Medicina

Medicina Veterinaria

Música (Composición, Dirección, Investigación en Pedagogía Instrumental, Jazz)

Música Instrumental (Arpa Clásica, Canto, Clarinete, Contrabajo, Corno, Eufonio, Fagot, Flauta, Guitarra, Oboe, Piano, Trombón, Trompeta, Tuba, Viola, Violín, Violonchelo)

Odontología

Psicología

Química

Sociología

Trabajo Social

Zootecnia

Sede Caribe

Oceanología

Sede La Paz

Biología

Estadística

Geografía

Gestión Cultural y Comunicativa

Ingeniería Biológica

Ingeniería Mecatrónica

(Lea también: Grados 10 y 11 podrían ser obligatorios en colegios: radican proyecto para cambiar educación)

Sede Manizales

Administración de Empresas (Diurno)

Administración de Empresas (Nocturno)

Administración de Sistemas Informáticos

Arquitectura

Ciencias de la Computación

Estadística

Ingeniería Biológica

Ingeniería Civil

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Física

Ingeniería Industrial

Ingeniería Química

Matemáticas

Sede Medellín

Arquitectura

Artes Plásticas

Ciencia Política

Ciencias de la Computación

Construcción

Economía

Estadística

Historia

Ingeniería Administrativa

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Biológica

Ingeniería Civil

Ingeniería de Control

Ingeniería de Minas y Metalurgia

Ingeniería de Petróleos

Ingeniería de Sistemas e Informática

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Física

Ingeniería Forestal

Ingeniería Geológica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química

Matemáticas

Química

Zootecnia

Sede Palmira

Administración de Empresas

Diseño Industrial

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Ambiental

Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica – PEAMA

Administración de Empresas – Sede Bogotá

Administración de Empresas (Diurno) – Sede Manizales

Administración de Empresas – Sede Palmira

Administración de Sistemas Informáticos – Sede Manizales

Antropología – Sede Bogotá

Arquitectura – Sede Bogotá

Arquitectura – Sede Medellín

Artes Plásticas – Sede Bogotá

Biología – Sede Bogotá

Ciencia Política – Sede Bogotá

Ciencia Política – Sede Medellín

Ciencias de la Computación – Sede Manizales

Cine y Televisión – Sede Bogotá

Construcción – Sede Medellín

Contaduría Pública – Sede Bogotá

Derecho – Sede Bogotá

Diseño Gráfico – Sede Bogotá

Diseño Industrial – Sede Bogotá

Economía – Sede Bogotá

Economía – Sede Medellín

Enfermería – Sede Bogotá

Estadística – Sede Bogotá

Estadística – Sede Medellín

Farmacia – Sede Bogotá

Filología e Idiomas: Inglés – Sede Bogotá

Física – Sede Bogotá

Fisioterapia – Sede Bogotá

Geografía – Sede Bogotá

Geología – Sede Bogotá

Ingeniería Administrativa – Sede Medellín

Ingeniería Agrícola – Sede Bogotá

Ingeniería Agrícola – Sede Medellín

Ingeniería Agrícola – Sede Palmira

Ingeniería Agroindustrial – Sede Palmira

Ingeniería Agronómica – Sede Bogotá

Ingeniería Agronómica – Sede Medellín

Ingeniería Agronómica – Sede Palmira

Ingeniería Ambiental – Sede Medellín

Ingeniería Ambiental – Sede Palmira

Ingeniería Biológica – Sede Medellín

Ingeniería Civil – Sede Bogotá

Ingeniería Civil – Sede Manizales

Ingeniería Civil – Sede Medellín

Ingeniería de Control – Sede Medellín

Ingeniería de Minas y Metalurgia – Sede Medellín

Ingeniería de Petróleos – Sede Medellín

Ingeniería de Sistemas e Informática – Sede Medellín

Ingeniería de Sistemas y Computación – Sede Bogotá

Ingeniería Eléctrica – Sede Bogotá

Ingeniería Eléctrica – Sede Manizales

Ingeniería Eléctrica – Sede Medellín

Ingeniería Electrónica – Sede Bogotá

Ingeniería Electrónica – Sede Manizales

Ingeniería Física – Sede Manizales

Ingeniería Física – Sede Medellín

Ingeniería Forestal – Sede Medellín

Ingeniería Geológica – Sede Medellín

Ingeniería Industrial – Sede Bogotá

Ingeniería Industrial – Sede Manizales

Ingeniería Industrial – Sede Medellín

Ingeniería Mecánica – Sede Bogotá

Ingeniería Mecánica – Sede Medellín

Ingeniería Mecatrónica – Sede Bogotá

Ingeniería Química – Sede Bogotá

Ingeniería Química – Sede Manizales

Ingeniería Química – Sede Medellín

Lingüística – Sede Bogotá

Matemáticas – Sede Bogotá

Matemáticas – Sede Manizales

Matemáticas – Sede Medellín

Medicina – Sede Bogotá

Medicina Veterinaria – Sede Bogotá

Nutrición y Dietética – Sede Bogotá

Odontología – Sede Bogotá

Psicología – Sede Bogotá

Química – Sede Bogotá

Trabajo Social – Sede Bogotá

Zootecnia – Sede Palmira

Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET)

Sede Manizales

Administración de Empresas

Administración de Sistemas Informáticos

Arquitectura

Ciencias de la Computación

Ciencias Políticas

Estadística

Gestión Cultural y Comunicativa

Ingeniería Biológica

Ingeniería Civil

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Física

Ingeniería Industrial

Ingeniería Química

Licenciatura en Filología e Idiomas – inglés

Matemáticas

Sede Medellín

Farmacia

Fonoaudiología – Sede Bogotá

Terapia Ocupacional – Sede Bogotá

Sede Palmira

Farmacia

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Mecatrónica

Medicina Veterinaria

Zootecnia

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.