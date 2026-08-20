Un proyecto de reforma constitucional fue radicado en el Congreso con el objetivo de ampliar la educación obligatoria en Colombia hasta los 17 años. La iniciativa, denominada ‘De preescolar a once’, busca modificar el artículo 67 de la Constitución para incluir formalmente los grados décimo y undécimo dentro de la garantía estatal, informó El Tiempo.

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La propuesta reúne a congresistas de diferentes sectores políticos, entre ellos Hernán Cadavid, del Centro Democrático; Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, y Gabriel Becerra, del Pacto Histórico. El proyecto también cuenta con el respaldo de la Alianza para la Transformación de la Educación Media (ATEM).

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Actualmente, la obligatoriedad y gratuidad de la educación en Colombia llega hasta el grado noveno. Con la reforma, el Estado tendría que garantizar que los estudiantes puedan completar toda su formación escolar, incluyendo la educación media, correspondiente a los grados 10° y 11°.

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Uno de los principales problemas que busca enfrentar la iniciativa es la deserción escolar. Datos del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi indican que apenas cerca de la mitad de los adolescentes que tienen edad para cursar décimo y undécimo están matriculados en esos grados.

Los impulsores del proyecto también señalan que el paso de noveno a décimo se ha convertido en uno de los principales puntos de abandono escolar, pues muchos jóvenes dejan las aulas para ingresar al mercado laboral informal. Además, existen diferencias importantes entre las regiones, con menor acceso a la educación media en departamentos como Amazonas, Guainía y Vaupés.

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La iniciativa deberá superar ocho debates en el Congreso para convertirse en una reforma constitucional. De ser aprobada, estudiar hasta grado 11 dejaría de ser solo una posibilidad para convertirse en una garantía obligatoria, con especial atención a los jóvenes de zonas rurales y territorios históricamente excluidos.

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