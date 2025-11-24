Este domingo, 23 de noviembre, terminó el Salón del Automóvil 2025, el evento que reunió a cientos de marcas de vehículos para que las personas las conocieran y se animaran a renovar el carro.

(Ver también: Carros híbridos y eléctricos ya son el presente en Colombia: Volvo, Kia y más, con novedades)

El año pasado, las cifras de este evento fueron muy importantes, al punto de que reactivó de gran manera todo el sector automotor, y este año no fue la excepción, pues según cifras compartidas por los organizadores del evento, en total se vendieron más de 14.000 vehículos nuevos, que comenzarán a rodar, la mayoría, los primeros días del próximo año.

Ahora, marcas como Toyota, Kia, Porsche, Nissan y más vendieron una gran cantidad de unidades, pero hubo una en particular que sorprendió por el crecimiento que tuvo: BYD.

Lee También

Finaliza esta edición del Salón Internacional del Automóvil, un encuentro que reunió lo mejor de la industria y miles de visitantes que confiaron en este escenario para descubrir novedades, adquirir vehículo y disfrutar una experiencia única. A todos ustedes, ¡gracias por su… pic.twitter.com/NISg2dkYMg — Corferias (@CorferiasBogota) November 24, 2025

Cuántos carros vendió BYD en el Salón del Automóvil

La marca china de carros eléctricos, que cada vez crece más en Colombia y en el mundo, vendió la cifra de 2.600 vehículos, lo que significó un crecimiento del 118 % con respecto al año pasado.

Esta cifra refleja que los ciudadanos cada vez se fijan más en carros eléctricos por los beneficios que tiene, como más economía, el no tener restricción de movilidad en las grandes ciudades, la tecnología que manejan, la facilidad de conducción y mucho más.

De hecho, se dice que con la llegada de Tesla esta marca puede comenzar a sufrir, pero lo cierto es que por ahora sigue dominando este mercado en el país, pues todos sus vehículos son muy interesantes y a precios bastante competitivos.

“La versión 2025 del Salón del Automóvil sobrepasó todas nuestras expectativas. No solo cumplimos las metas propuestas, las superamos con creces. El Salón cerró con broche de oro un año extraordinario para el sector”, dijo Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco.

Otras marcas de vehículos eléctricos también destacó, pues Geely superó por 30 % su proyección inicial, mientras que Farizon sorprendió porque logró vender 30 unidades, que también superó las expectativas.

(Ver también: BYD, Chery y GAC, marcas chinas que pegan duro con nuevas camionetas en Salón del Automóvil)

Finalmente, DFAC – Dongfeng tuvo un crecimiento del 138 %, pasando de 221 a 510 unidades vendidas en solo un año.

* Pulzo.com se escribe con Z