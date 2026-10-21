Vicky Dávila reaccionó con dureza a una publicación de Daniel Muñoz González, excandidato al Concejo de Medellín, quien compartió un video creado con inteligencia artificial en el que la periodista aparece bailando vallenato, abrazada al presidente Gustavo Petro.

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El video fue acompañado por un mensaje provocador en el que Muñoz hizo referencia a un supuesto deseo frustrado de Dávila. La publicación también incluyó una crítica al llamado Estatuto Antiterrorista.

La respuesta de la periodista no tardó en llegar y estuvo dirigida directamente contra el autor del montaje.

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En el video compartido por Muñoz, Dávila aparece bailando vallenato junto a Petro, en una escena de cercanía física que fue creada mediante inteligencia artificial.

El montaje fue publicado con el mensaje: “El sueño FRUSTRADO de Vicky Dávila… Favor RT, colombianos”.

¿Qué le respondió Vicky Dávila a Daniel Muñoz?

La periodista cuestionó el contenido del video y calificó de machista la publicación.

En su respuesta, señaló directamente a Muñoz y rechazó el tono de la representación, que la mostraba bailando muy cerca de Petro.

“Miren a este cochino. Machistas y sucios. Piensan con eso y no con la cabeza. Daniel Muñoz, qué pendejo”, escribió Dávila en respuesta a la publicación.

Miren a este cochino. Machitas y sucios. Piensan con eso y no con la cabeza. Daniel Muñoz que pendejo. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 21, 2026

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.