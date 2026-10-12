La periodista Vicky Dávila se pronunció sobre la polémica que involucra al caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, por sus comentarios contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, y pidió que responda ante la justicia.

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En una publicación en X, Dávila cuestionó los términos utilizados por el ilustrador para referirse a la esposa del presidente Abelardo De La Espriella y sostuvo que la animalización de una mujer y las burlas sobre su apariencia física no pueden justificarse como humor.

Dávila también calificó al caricaturista de “misógino y violento” y aseguró que sus publicaciones contra mujeres no deben normalizarse.

Matador tiene que responder ante la justicia. Atacó a Ana Lucía Pineda, la primera dama, deshumanizándola, pero antes golpeó a la mamá de sus hijos y maltrató a muchas mujeres en sus redes sociales. Animalizar a una mujer y burlarse de su aspecto físico, no es chiste, es violencia de género. Matador es misógino y violento, es peligroso.

@ABDELAESPRIELLA — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 12, 2026

Vicky Dávila comparó la polémica con el caso de Francia Márquez

En el video que acompañó su publicación, Dávila insistió en que los comentarios dirigidos contra Pineda deben examinarse más allá de una discusión sobre humor o sátira política.

“Animalizar a una mujer, burlarse de su aspecto físico, eso no es humor y no podemos normalizarlo”, manifestó.

La periodista también comparó la controversia con el caso de Luz Fabiola Rubiano, la mujer condenada en 2023 por los insultos racistas que dirigió contra Francia Márquez, cuando esta se desempeñaba como vicepresidenta de Colombia.

A partir de ese antecedente, Dávila cuestionó lo que considera una reacción selectiva frente a expresiones ofensivas contra mujeres que ocupan posiciones públicas.

“Entonces, ¿aquí nos vamos a aterrar de manera selectiva? No, es exactamente lo mismo que pasó con una mujer que comparó con un animal a la vicepresidente en su momento, Francia Márquez”, dijo en el video.

‘Matador’ protagoniza caso de violencia política y se burla del físico de Paloma Valencia

El caricaturista y ahora candidato al Senado desató una fuerte controversia por crear imágenes ofensivas en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.