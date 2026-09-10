La publicación de una fotografía de Gustavo Petro junto a Claudia López provocó una rápida reacción de Vicky Dávila, quien cuestionó el acercamiento entre ambos y recordó las advertencias que, según ella, había hecho sobre la exalcaldesa de Bogotá.

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La periodista se pronunció en X pocos minutos después de que Petro compartiera la imagen y hablara de la necesidad de fortalecer la denominada ‘alianza por la vida’ de cara al escenario político del país.

Vicky Dávila lanzó fuerte pulla a Claudia López

Dávila dirigió buena parte de su mensaje contra Claudia López, a quien calificó de “camaleona” y señaló por llegar al sector político que lidera Petro.

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“Claudia, ‘Camaleona’, López, regresó a donde Petro. ¡Les advertí!”, escribió la periodista en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Dávila cuestionó las posiciones que la exalcaldesa ha expresado en diferentes momentos y puso el foco en el nuevo acercamiento que quedó registrado en la fotografía publicada por el mandatario.

“Tanto que habló, y véanla”, agregó.

La reacción se produjo pocos minutos después de la publicación de Petro, quien apareció junto a López en una fotografía y acompañó la imagen con un mensaje sobre la necesidad de alcanzar una “máxima unidad” ante lo que calificó como “antidemocracia” y “antipatria”.

“El Diablo los crea y ellos se juntan”: Vicky Dávila

La periodista terminó su publicación con una frase mucho más contundente, en la que cuestionó a Petro por aparecer junto a López.

“Y Petro, abrazando la ‘traición’… el Diablo los crea y ellos se juntan”, escribió Dávila.

Con esa expresión, la periodista dejó clara su posición frente al encuentro y convirtió la fotografía compartida por Petro en el nuevo motivo de una crítica contra ambos dirigentes.

El pronunciamiento también puso nuevamente sobre la mesa las diferencias y acercamientos que han marcado la relación política entre Petro y Claudia López.

Este es el mensaje de Dávila:

Claudia, “Camaleona”, López, regresó a donde Petro. ¡Les advertí! Tanto que habló, y véanla. Y Petro, abrazando la “traición”… el Diablo los crea y ellos se juntan. @petrogustavo @ClaudiaLopez https://t.co/nRoapJy3FT — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 10, 2026

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.