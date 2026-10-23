Por: El Espectador

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El reciente cambio en la dirección del Ministerio del Interior generó una ola de reacciones en el Congreso. Alejandro Ordóñez, quien fue embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, reemplaza a Rodrigo Lara en el liderazgo de una de las carteras clave para la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Este movimiento no ha pasado desapercibido y ya son varias las voces que han expresado sus percepciones, expectativas e inquietudes frente al arribo de Ordóñez.

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Entre los legisladores hay cierta incertidumbre sobre cómo gestionará el nuevo ministro la relación con un Congreso diverso, especialmente debido a los antecedentes de choques personales de Ordóñez con sectores de izquierda, quienes hoy se encuentran en la oposición al gobierno De la Espriella. Así lo señaló Isabel Zuleta, congresista del Pacto Histórico: “Rodrigo Lara se ganó el respeto de la Comisión Primera”, reconociendo el trabajo de su antecesor.

La diferencia de estilos entre Lara y Ordóñez es un factor central en el ambiente político. El Espectador destaca que el anterior ministro ha sido valorado tanto por oficialistas como por opositores por su talante dialogante, mientras que ahora surgen advertencias sobre el posible impacto de las posturas conservadoras y religiosas del nuevo ministro. El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, fue enfático al decir: “Se necesita un ministro que cree puentes, que busque acuerdos y facilite el diálogo, y no estoy seguro de que Alejandro Ordóñez sea la persona que vaya a facilitarlo”.

No obstante, otros actores políticos, particularmente los más cercanos al actual gobierno, han manifestado su respaldo a Ordóñez y le han ofrecido apoyo desde el Congreso y la Comisión Segunda del Senado, como aseguró Germán Rodríguez, de Salvación Nacional. Por su parte, Efraín Cepeda, líder del Partido Conservador, le extendió su “respaldo total”. Según El Espectador, Norma Hurtado analizó que la llegada de Ordóñez responde al mandato de los colombianos, quienes votaron por un nuevo proyecto político, y reiteró su confianza en que buscará sacar adelante dichas propuestas.

Sobre la agenda legislativa, fuentes citadas por El Espectador señalaron que algunos proyectos, como la iniciativa “antimermelada”, estaban vinculados directamente a Lara y no se sabe si continuarán siendo prioridad en la nueva administración. Además, Ordóñez recibirá retos como gestionar la propuesta de hacer de Barranquilla la capital alterna de Colombia, sin contar mucho apoyo fuera de la bancada de la Costa Caribe. Finalmente, una de las tareas inmediatas será avanzar en la ley de sometimiento, aprobada recientemente en comisiones conjuntas antes del cambio ministerial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue recibido Alejandro Ordóñez por los distintos sectores políticos en el Congreso?

De acuerdo con lo reportado por El Espectador, la llegada de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior generó opiniones encontradas: mientras sectores de izquierda y algunos legisladores advirtieron sobre su estilo y posturas conservadoras, agrupaciones aliadas al gobierno y figuras como Germán Rodríguez y Efraín Cepeda manifestaron apoyo y disposición a trabajar con él.

¿Qué desafíos legislativos clave enfrenta Alejandro Ordóñez en el Ministerio del Interior?

Ordóñez asume el Ministerio del Interior con varias tareas inmediatas, entre ellas definir el futuro de la denominada ley “antimermelada”, gestionar la propuesta de Barranquilla como capital alterna de Colombia, y culminar el proceso de la ley de sometimiento, cuya resolución es prioritaria en el corto plazo, según El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.