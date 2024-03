Este jueves 14 de marzo, en Denain, Francia, se llevó a cabo la GP de Denain, una competencia de una sola fracción que contó con un recorrido de 196 kilómetros, pero que es muy complicada debido a que hay muchos pasos que no son en asfalto sino en tierra.

La ilusión para el ciclismo colombiano estaba por el lado del deportista del UAE Emirates Juan Sebastián Molano, quien había quedado campeón en la edición del año pasado y por eso había mucha expectativa con él.

De hecho, el colombiano estaba respondiendo de la mejor manera, pues iba en el grupo perseguidor de la fuga y bien ubicado para alcanzar a los dos ciclistas de adelante y atacar en los últimos metros. Sin embargo, una caída le frustró sus aspiraciones al título.

Cuando el grupo iba con buen ritmo e incluso le descontaba tiempo a los fugados, el ciclista Stefan Kung ingresó en buena posición a un lugar de lodo, pero en un momento perdió el control de la bicicleta, la llanta le resbaló y terminó en el piso, tumbando también a todos los rivales que venían detrás, siendo Molano el más perjudicado.

Esta caída solo benefició a los dos deportistas que iban en la parte de adelante, dado que les dio más tiempo de diferencia y por eso al final fue Jannik Steimle el que ganó la competencia, seguido por Cériel Desal y Dries Van Gestel.

Molano, por su parte, pudo cruzar la meta en la posición 77 a más de 9 minutos de líder e igual ahora le harán estudios para determinar si tiene alguna lesión complicada.

Cabe destacar que Juan Sebastián Molano ha comenzado bien la temporada y por eso lo más seguro es que el equipo lo siga poniendo en las principales competencias de Europa, contando con alguna de las grandes vueltas.

Another tough long day on the cobbles. @morgadoisme 🇵🇹 was our top finisher in 14th place at #GPDenain 🇫🇷. #WeAreUAE pic.twitter.com/Alqqc9pSSM

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 14, 2024