Egan Bernal ha sido el ciclista colombiano que más ha sorprendido en este inicio de temporada, dado que sus números son muy buenos, ha ofrecido espectáculo y ya se montó a dos podios de las cuatro carreras en las que ha participado este año.

De hecho, en su debut en Europa en este 2024, el colombiano quedó en la tercera posición de la O Gran Camiño, solamente por detrás del bicampeón del Tour de Francia Jonas Vingegaard y el francés Lenny Martínez.

Teniendo esto en cuenta y pensando en cuadrar su calendario para este año, ahora Egan tendrá un desafío más largo y complicado, ya que fue anunciado como colíder del Ineos para la París-Niza 2024, una competencia de una semana que sirve, de hecho, como preparación para el Tour de Francia porque usa varios recorridos parecidos a la vuelta de la ‘Grande Boucle’.

The Race to the Sun ☀️🚴‍♂️

Introducing your Grenadiers for #ParisNice – action kicks off this Sunday 👊⤵️ pic.twitter.com/wdEecFSYRE

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 29, 2024