Egan Bernal habló con As Colombia y el programa El Alargue, mencionando su preparación en el Tour Colombia para la temporada europea y su regreso a las grandes vueltas.

En un momento dado hizo un parangón entre esas carreras de primer nivel y la Champions League. Fue ahí que el periodista Steven Arce le preguntó por el fútbol colombiano, y si le gusta algún equipo local.

El bogotano, criado en Zipaquirá, Cundinamarca, reconoció que no sigue el fútbol regularmente, y solo lo hace cuando juega la Selección Colombia, momento en que sí le gusta ver los partidos.

Le preguntaron si jugaba algún partido de vez en cuando, pero también reconoció que no: “No soy muy bueno la verdad”, aceptó, y dijo que prefiere evitar posibles lesiones al intentarlo: “Porque no soy muy bueno, no tengo técnica y fijo la rodilla o algo… Mejor evitar”.

Fue ahí que recordó la pregunta inicial y confesó que sí hay un equipo que apoya, por una singular razón:

“Pero mi novia es de Millos, entonces…”, “le toca”, le complementaron los periodistas.

¿Quién es la novia de Egan Bernal?

Su nombre es María Fernanda Motas, una médica veterinaria que se graduó en la Universidad de La Salle. Motas y Bernal oficializaron su noviazgo en diciembre de 2020, después de que el deportista terminara su relación con Xiomara Guerrero, su anterior pareja.

Motas ha acompañado a Bernal en varias competencias, como el Giro de Italia 2021, donde se coronó campeón y le entregó a su novia el ramo que recibió como reconocimiento. La pareja suele compartir fotos y mensajes de amor en sus redes sociales, donde tienen miles de seguidores.

