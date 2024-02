A partir de este martes 6 de febrero, el pedalista zipaquireño estará corriendo el Tour Colombia 2.1, pero no lo hará con el Ineos Grenadiers. En esta oportunidad, el corredor vestirá la camiseta de la Selección Colombia, en la que hará equipo, entre otros, con Brandon Rivera, Jonathan Restrepo y Germán Darío Gómez.

Pero antes de iniciar una nueva competencia, el ciclista de 27 años habló sobre diferentes temas de su vida privada y sorprendió a algunos seguidores con una confesión sobre el sueño que le falta por cumplir.

Según lo contado por Egan Bernal en el diario AS, siempre ha tenido la esperanza de convertirse en padre de familia, aunque explicó por qué actualmente no lo vería con buenos ojos.

“Me encantaría ser papá. Es uno de mis sueños, siempre lo he querido. La cosa es que nosotros [los ciclistas] viajamos muchísimo… Se puede, obvio, muchos ciclistas lo han hecho, pero mi idea no sería estar viajando tanto con los niños y entonces ponerlos a estudiar un rato en Europa, otro rato en Colombia, y pues en un futuro yo me veo en Colombia”, aseguró el zipaquireño en el medio deportivo.