Pocos minutos después de que se conociera el fallecimiento de Jorge Iván ‘Vitri’ Álvarez, quien fue atropellado por una moto en el barrio El Poblado, en Medellín, el exjugador de Atlético Nacional se pronunció en sus redes sociales.

Por medio de una foto en la que aparece abrazando a ‘Vitri’, Alex Mejía lamentó la partida de quien se convirtió en uno de sus amigos más cercanos.

“Descansa en paz, querido amigo. Ayer nos dimos el último abrazo”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

Y es que, al parecer, ‘Vitri’ habría ido a visitar a Mejía este domingo 4 de febrero, teniendo en cuenta que se encuentra en la capital antioqueña para lo que será el partido de este lunes entre Independiente Medellín y Deportivo Cali.

En otra imagen en la que apareció junto a su esposa, Marcela Quiceno, el futbolista le agradeció por lo compartido no solo con él, sino con su familia.

“En mi corazón por siempre, amigo. Ser maravilloso. Gracias por todo, amigo, por cada llamada, por estar siempre presente y pendiente no solo de mí, sino de mi familia y mis hijos. Te vamos a extrañar mucho”, agregó el barranquillero.

Por qué Alex Mejía había llevado a ‘Vitri’ a México

En 2016, cuando se convirtió en jugador de León, el mediocampista invitó al famoso aficionado a México para verlo jugar. Aunque no era un familiar o un colega, el deportista lo llevó por el vínculo que formaron en Atlético Nacional.

“Estoy acá por una invitación que me hizo Alex. México ha resultado ser un país hermoso y también es un estadio hermoso [el de León]. Cuando él me dijo que no se iba a quedar en Nacional también me dijo: ‘pero ‘Vitri’, yo te voy a llevar para México, para que conozcas’”, le dijo el seguidor ‘Verdolaga’ a ESPN en ese entonces.

Mejía se refirió en el mismo medio al cariño que sentía por él y dejó claro que siempre lo iba a llevar a donde jugara.

“Desde que llegué [a Nacional] fue especial, yo siempre le he dicho que en donde yo esté va a ser como un tercer hijo, un padre, un hermano o un tío; siempre está ahí dándome buena vibra”, mencionó en el portal deportivo hace unos años.

Acá, una foto compartida por el periodista Juan Felipe Cadavid de ‘Vitri’ cuando estuvo en México viendo a Mejía:

Siempre una sonrisa y la invitación a tomar un buen tinto. A mí no me gusta el café, pero a Vitri siempre se lo acepté con agrado. Con dolor me entero de su partida 💔 pic.twitter.com/DzYL6IHz9D — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) February 5, 2024

