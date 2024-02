Este domingo 4 de febrero continuó la cuarta jornada del fútbol colombiano con la disputa de tres compromisos. El primero de ellos, jugado en el estadio Metropolitano de Techo, dejó un empate 1-1 entre Fortaleza y Envigado.

A segunda hora, Águilas Doradas cayó en el estadio Alberto Grisales de Rionegro ante Atlético Nacional, que lo goleó 0-3 con goles de Édier Ocampo (al minuto 4), Robert Mejía (al 14) y Juan Felipe Aguirre (al 70).

Por último, Junior de Barranquilla venció de visitante 0-1 a Alianza FC en Valledupar gracias al gol anotado por Carlos Bacca al minuto 75 desde el punto del penal.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay en fecha 4

A falta de que se disputen cinco partidos, la clasificación del fútbol colombiano es liderada por el Junior de Barranquilla y va de la siguiente manera:

Pos. Equipo Puntos Gol Dif. PJ 1 Junior 10 6 4 2 Deportes Tolima 9 5 4 3 Atlético Nacional 7 2 4 4 Fortaleza 7 1 4 5 Águilas Doradas 7 -1 4 6 América de Cali 6 2 4 7 Santa Fe 6 2 3 8 Millonarios 5 3 4 9 Deportivo Cali 5 2 3 10 Equidad 5 1 3 11 Envigado 5 0 4 12 Once Caldas 4 0 3 13 Jaguares 4 0 3 14 Bucaramanga 4 -1 3 15 Deportivo Pasto 3 -3 3 16 Medellín 3 -7 3 17 Alianza FC 2 -3 4 18 Deportivo Pereira 1 -2 3 19 Boyacá Chicó 1 -3 3 20 Patriotas 1 -4 4

Qué partidos faltan de la fecha 4 en la Liga BetPlay

Este lunes 5 de febrero se llevarán a cabo tres duelos. Estos son: Boyacá Chicó-Deportivo Pereira (4:00 p. m.), Pasto-Jaguares (6:10 p. m.) y Medellín-Deportivo Cali (8:20 p. m.).

La fecha se cierra el martes 6 de febrero con los últimos dos juegos entre Once Caldas vs. La Equidad a las 6:10 p. m. y Santa Fe vs. Bucaramanga a las 8:20 p. m.

