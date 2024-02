Este viernes 2 de febrero finalizó la tercera fecha de la Liga BetPlay con el partido disputado en el estadio Jaraguay de Montería entre Jaguares y Atlético Bucaramanga.

(Vea también: Golpe a hinchas que compraron boleta para Alianza FC vs Junior; se les tiraron el partido)

Para sorpresa de muchos, el conjunto ‘Leopardo’ se impuso de visitante 0-1 con gol de Jefferson Mena al minuto 38. El compromiso estuvo marcado por la expulsión de Leonardo Escorcia (de Jaguares) y Fredy Hinestroza (de Bucaramanga) al minuto 45+2.

Con el triunfo, Bucaramanga escaló hasta la posición 13 con 4 puntos, mientras que Jaguares bajó hasta el puesto 11 y se quedó con las mismas 4 unidades.

Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones hoy

Con la fecha 3 terminada, Junior de Barranquilla quedó como el líder del campeonato:

Pos. Equipo Puntos Gol Dif. PJ 1 Junior 7 5 3 2 Águilas Doradas 7 2 3 3 Deportes Tolima 6 3 3 4 Santa Fe 6 2 3 5 Fortaleza 6 1 3 6 Millonarios 5 5 3 7 Deportivo Cali 5 2 3 8 Equidad 5 1 3 9 Envigado 4 0 3 10 Once Caldas 4 0 3 11 Jaguares 4 1 3 12 Atlético Nacional 4 -1 3 13 Bucaramanga 4 -1 3 14 América de Cali 3 1 3 15 Deportivo Pasto 3 -3 3 16 Medellín 3 -7 3 17 Alianza FC 2 -2 3 18 Deportivo Pereira 1 -2 3 19 Boyacá Chicó 1 -3 3 20 Patriotas 1 -3 3

Lee También

Cómo se jugará la fecha 4 de la Liga BetPlay

La cuarta fecha del campeonato comenzará este sábado 3 de febrero con la disputa de dos compromisos. El primero será entre Tolima y Millonarios a las 6:00 p. m., mientras que el segundo lo jugarán América y Patriotas a las 8:10 p. m.

La jornada continuará el domingo con tres juegos, los cuales son: Fortaleza-Envigado (4:00 p. m.), Águilas Doradas-Atlético Nacional (6:10 p. m.) y Alianza FC-Junior (8:20 p. m.).

Lee También

El domingo 5 de febrero se llevarán a cabo otros tres duelos. Estos son: Boyacá Chicó-Deportivo Pereira (4:00 p. m.), Pasto-Jaguares (6:10 p. m.) y Medellín-Deportivo Cali (8:20 p. m.).

El cierre de la fecha será el martes 6 de febrero con los últimos dos juegos entre Once Caldas vs. La Equidad a las 6:10 p. m. y Santa Fe vs. Bucaramanga a las 8:20 p. m.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.