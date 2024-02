Con el apoyo de toda su gente, en una fiesta que solo tendrá colores ‘Vinotinto y Oro’, Deportes Tolima dispuso a la venta la boletería para el trascendental partido del sábado 3 de febrero (6:00 p. m.) frente a Millonarios, como local, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 1 2024. Un duelo en el que los comandados por David González saldrán por su tercera conquista consecutiva, tras un flojo arranque.

Además de los 4.008 abonados con los que cuenta la institución, se esperan al menos unos 15.000 espectadores más en las graderías del Manuel Murillo Toro, para una cita en la que habrá cierre de fronteras y prohibición en el ingreso de hinchas ‘albiazules’ en las tribunas. Más allá de que esta medida no funcionó en el choque del miércoles 31 de enero, cuando la ‘tribu’ recibió al América en el ‘Coloso’.

Los valores para este juego oscilan entre los $27.500 y los $99.000, en un escenario deportivo que se espera tenga un espectacular marco para un enfrentamiento que adquirió ribetes especiales. No solo entre los aficionados locales, por la conquista del título de la Liga 1 2021, y la clasificación a la final del torneo siguiente (2021-2) sino también en la parcial embajadora, que quiere sacudirse de la mala racha.

“Por disposición de la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol, se determinó que no habrá venta de boletería ni ingreso de público visitante, por lo tanto, se llevará a cabo cierre de fronteras. Por seguridad se recomienda evitar el porte de prendas alusivas al equipo rival alrededor y dentro del estadio”, recalcó el club en sus canales oficiales, de cara a este nuevo cotejo.

Las boletas se consiguen de manera presencial en los puntos de venta dispuestos por el ‘Pijao’ en la capital tolimense, y de manera virtual a través del proveedor logístico. Las edades mínimas de ingreso serán de 5 años en las localidades de Lateral Norte, Oriental y Occidental, y de 12 años en la Lateral Sur, mientras que las puertas se abrirán desde las 4:00 p. m., con la obligación de mejorar la parte logística.

Con seis unidades de nueve posibles, el combinado de la ‘Tierra Firme’ se ubica en la tercera casilla de la clasificación, con uno más que su adversario, que en tres salidas acumula cinco unidades. La misión: cosechar un nuevo botín que permita a los locales ir asegurando puntos vitales en su objetivo de clasificar, una vez más, a la semifinal, e ir por la pelea del título que le fue esquivo en el semestre B de 2023.

Boletería Tolima vs Millonarios

Occidental Numerada: $99.000

Occidental General: $77.000

Oriental: $55.000

Lateral Norte: $33.000

Lateral Sur: $27.500

Pijaos Kids (5 a 14 años): $18.000

Pulzo complementa

El Gobierno local busca evitar que los hinchas de Millonarios se infiltren y que no haya peleas en la tribuna norte como sucedió en el partido frente a América. Para esto, el Deportes Tolima comunicó que las boletas para esta tribuna, que tiene un costo de 33.000 pesos, solo podrán conseguirse presencialmente.

De esta forma, no hay venta de la localidad por TuBoleta. La medida fue fuertemente criticada por los hinchas ‘Pijaos‘, ya que no garantiza la seguridad y, teniendo en cuenta que Millonarios tiene hinchada en Ibagué, esto no será impedimento.

Además, piden que sí haya ingreso de hinchada visitante en la tribuna noroccidental, con el objetivo de que sean controlados por la Policía.

Por favor eviten una tragedia. Miren lo que paso el miércoles y Oriental y Occidental estaban llenas de hinchas visitantes. Es mejor tenerlos concentrados en una sola tribuna, la situación cada vez se hace más tensa. Por favor hagan algo razonable y responsable. @Alcaldiaibague — Rodrigo Merchán (@RodrigoMerchann) February 2, 2024

En vez de abrir tribuna visitante, poner cara la boleta y son ingresos al club, pero prefieren que la gente se infiltre paguen boleta barata y luego les abren tribuna porque no son capaz de sacarlos jaja — Brahian Prada ⚯͛ (@PradaBrahian) February 2, 2024

