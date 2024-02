Egan Bernal es uno de esos deportistas que tiene una historia que destacar, ya que después de estar en la cima del mundo luego de ganar el Tour de Francia y el Giro de Italia, sufrió de un fuerte accidente que casi le quita la vida.

Aquél día, a inicios de 2022, justo cuando estaba mostrando su mejor nivel en pretemporada, el ciclista se chocó contra un bus, se fracturó varios huesos y la posibilidad de no volver a caminar era real.

Sin embargo, dos años después, el deportista tuvo resiliencia, está casi recuperado en su totalidad y ahora está de nuevo destacando en el pelotón mundial, pues sus números son buenos y los primeros resultados del año lo respaldan a cabalidad.

De hecho, en su primera competencia en Europa del año, el ciclista sorprendió a todos, incluso a Jonas Vingegaard, y se metió en la tercera posición de la clasificación general de la carrera O Gran Camiño, un sitio que no ocupaba desde hace bastante tiempo.

🇪🇸 | #OGC24 concludes with @Eganbernal placing fourth on the final soaking stage.

The result sees him finish third overall – his first GC podium since the Giro 2021.

Vamos Egan 🙌 pic.twitter.com/nryBrwirOl

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 25, 2024