Cuando uno entrena varias veces durante la semana, hay un gasto que fácilmente se acumula: la ropa deportiva. Entre camisetas para correr, ir al gimnasio, jugar fútbol o simplemente tener una muda limpia para cada sesión, renovar el armario deportivo puede terminar costando más de lo esperado.

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Por eso me llamó la atención este paquete de 5 camisas de compresión para hombre, que aparece con un precio de $ 85.981 y un 10 % de descuento.

En lugar de comprar cinco prendas deportivas por separado, el paquete reúne cinco camisas sin mangas con un diseño pensado para entrenamiento y actividades físicas.

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Una prenda ajustada para entrenar

La principal característica de estas camisetas es su diseño de compresión, con un corte ajustado que busca quedar pegado al cuerpo.

El fabricante describe la tela como una estructura elástica en cuatro direcciones, pensada para adaptarse a los movimientos. También incorpora costuras de cuatro puntadas y seis hilos, según la descripción del producto.

Esto puede resultar especialmente práctico en ejercicios donde hay bastante movimiento del torso y los brazos, como entrenamiento con pesas, cross training, running o baloncesto.

Eso sí, es importante no confundir una camiseta ajustada con una prenda que produzca pérdida de peso. De hecho, uno de los compradores lo deja claro en su opinión: le resultan cómodas y útiles como camiseta interior, pero no considera que tengan un efecto para adelgazar.

Ligeras y pensadas para el sudor

Otro punto que destaca en la descripción es el material ligero, transpirable y de secado rápido.

La idea es que la camiseta absorba la humedad y seque rápidamente para evitar esa sensación de tener la prenda pegada al cuerpo durante el entrenamiento.

Una de las opiniones coincide con esa percepción y destaca que las camisas son cómodas para hacer ejercicio y que no le generan demasiado calor al utilizarlas como camiseta interior.

Esto también amplía las posibilidades de uso. No necesariamente tienen que utilizarse únicamente durante el entrenamiento: pueden funcionar como primera capa, camiseta interior o incluso como una prenda deportiva independiente.

Cinco camisas para diferentes entrenamientos

Una de las ventajas más evidentes del paquete es precisamente la cantidad: cinco unidades.

Para alguien que entrena varias veces por semana, tener varias camisetas disponibles puede facilitar la rotación de la ropa deportiva y reducir la necesidad de estar lavando una misma prenda constantemente.

Además, están pensadas para diferentes actividades: correr, fútbol, baloncesto, senderismo, sentadillas, levantamiento de pesas, trotar y fitness, entre otras.

La posibilidad de utilizarlas tanto en espacios interiores como exteriores también hace que no sean prendas exclusivamente asociadas al gimnasio.

¿Qué dicen quienes las compraron?

Las opiniones son principalmente positivas en cuanto a comodidad y suavidad. Un comprador asegura que se convirtieron en su camiseta interior de compresión favorita y que puede utilizarlas durante todo el día.

Otro destaca que el material es agradable y suave, mientras que varios comentarios resaltan su comodidad para hacer ejercicio.

También aparece una consideración importante con respecto a la talla: uno de los compradores cuenta que pidió una talla menor de la habitual porque normalmente utiliza camisetas holgadas. Esto demuestra que el ajuste depende bastante de la preferencia personal, especialmente en una prenda diseñada para quedar ceñida.

Por $ 85.981, el paquete ofrece cinco camisas de compresión sin mangas, lo que deja un precio aproximado de $ 17.000 por unidad antes de considerar posibles cambios en precio o promoción. Para quienes entrenan con frecuencia y buscan renovar varias prendas deportivas de una sola vez, es una opción que puede resultar práctica.

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