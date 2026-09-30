Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La esencia cultural de Valledupar, capital del departamento del Cesar, traspasó fronteras y llegó hasta los escenarios más prestigiosos de la moda internacional en París. En el contexto de la Semana de la Moda de París, una delegación representativa del municipio participa en el evento ‘Territorios Vivos 2026’, organizado para proyectar el arte, las artesanías y la identidad cultural caribeña a nivel global. De acuerdo con la información oficial proporcionada, la comitiva está integrada por figuras clave como Milena Serrano, quien encabeza la delegación como gestora social; Yanelis González, la jefa de la Oficina de Cultura; Lina Guerra, diseñadora; y Claudia Matiz, artesana. A ellas se suma el aporte musical de José Ricardo Villafañe, reconocido acordeonero arhuaco y vencedor del certamen Rey Vallenato en 2021, quien aporta con su instrumento el sonido de la Sierra Nevada de Santa Marta en el interior del continente europeo.

Sigue a PULZO en Discover

El evento ‘Territorios Vivos 2026’, liderado por Asodamas de Colombia, constituye una plataforma que agrupa a representantes de diversos países en encuentros académicos, exhibiciones vivas y en la pasarela ‘El Nuevo Lujo Latinoamericano’. José Ricardo Villafañe ha aprovechado estos espacios para mostrar la conexión profunda entre la música tradicional de la Sierra Nevada y la reconocida herencia vallenata del país. Según palabras textuales del artista, participar de este certamen en París lo hace sentir “muy orgulloso de ser un ícono de Colombia”, y resalta que el territorio de Valledupar exhibe su valor no solo en el trabajo artesanal, sino también en su riqueza musical y cultural.

Por otro lado, la delegación ha desarrollado jornadas de intercambio de experiencias en la Universidad París 1 Panthéon Sorbonne, entablando conversaciones con especialistas en desarrollo, cooperación y equidad de género. Esta iniciativa hace parte de la meta de posicionar a Valledupar como una ‘Ciudad de Eventos’ con proyección internacional. Así lo expresó Yanelis González Maestre, quien subrayó que Valledupar posee mucho que compartir con el mundo, pues la riqueza de “nuestra cultura, nuestros artesanos, nuestros diseñadores y nuestras mujeres” conforma una identidad que desean difundir en nuevos escenarios.

Al llevar la cultura vallenata y caribeña a París, la administración municipal de Valledupar busca fomentar espacios de mercado para las creaciones de los artesanos locales y potenciar la memoria y el legado cultural de la región en ámbitos internacionales.

¿Por qué la participación de Valledupar en la Semana de la Moda de París es relevante para su cultura?

La participación de Valledupar en este destacado evento es significativa porque permite visibilizar la riqueza cultural de la región frente a una audiencia global. De acuerdo con fuentes oficiales, este intercambio facilita la apertura de nuevos mercados para los productos artesanales locales y consolida a Valledupar como un referente cultural mediante la proyección internacional de su música, arte y tradiciones.

¿Qué logros concretos busca Valledupar al mostrar su cultura en París?

Entre los objetivos principales de la delegación, según la información suministrada, está el impulso de la memoria cultural del territorio, la promoción de las creaciones de los artesanos y el posicionamiento de Valledupar como una ‘Ciudad de Eventos’ con proyección internacional. A través de estas acciones, la ciudad aspira a fortalecer su identidad cultural y abrir nuevas oportunidades de crecimiento en escenarios internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.