Por: EL PILON SA

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Durante la reciente edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, se realizaron de forma simultánea las elecciones de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Colombiano. En este proceso, la atleta vallenata Natalia Linares González fue seleccionada por voto de los deportistas nacionales para formar parte de este organismo durante el periodo 2026-2030, según información suministrada por Alfredo José García, Betan.

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En total, 15 deportistas colombianos de alto rendimiento fueron considerados como candidatos finales. De este grupo, finalmente resultaron escogidos cinco representantes: Carlos Ramírez, destacado en ciclismo BMX; Juana Rueda, especialista en tiro deportivo; Nathalia Llamosa, figura del levantamiento de pesas; Luis Soto, exponente del taekwondo; y Natalia Linares, referente en atletismo, específicamente en salto de longitud. La elección de estos cinco fue resultado de un proceso competitivo, en el que resultaron seleccionados sobre otros aspirantes como los atletas Mauricio Ortega y Fredy Jiménez, la baloncestista Yanet María Arias, la ciclista Ana María Roa, la esgrimista Laura Julieth Guerra, el esquiador Santiago Correa y el judoca Gerardo Restrepo, entre otros.

La llegada de Natalia Linares a la Comisión de Atletas representa un nuevo reto en su carrera. Linares se destaca actualmente como una de las mejores exponentes continentales en salto de longitud, disciplina en la que ha cosechado importantes triunfos durante el último año. Entre sus logros recientes se cuentan una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, oro en los Juegos Bolivarianos Lima 2025 y bronce en el Mundial Indoor celebrado en Torun.

La función principal de la Comisión de Atletas, de acuerdo con el Comité Olímpico Colombiano, es representar las necesidades e intereses de los deportistas, facilitando su crecimiento deportivo, personal y profesional. Dicho órgano tiene la responsabilidad de concebir, proponer y analizar proyectos que mejoren el bienestar de los atletas, así como servir de puente de comunicación entre ellos y las autoridades respectivas. Según el reglamento, quienes integran la comisión deben mantener constante diálogo con la comunidad de deportistas y ser voceros ante las instancias directivas sobre asuntos relevantes para el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles atletas colombianos fueron elegidos para la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Colombiano 2026-2030?

Fueron seleccionados Carlos Ramírez (ciclismo BMX), Juana Rueda (tiro deportivo), Nathalia Llamosa (levantamiento de pesas), Luis Soto (taekwondo) y Natalia Linares (atletismo). Todos ellos fueron escogidos entre quince candidatos, en un proceso en el que participaron las figuras más destacadas del deporte nacional.

¿Qué funciones tiene la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Colombiano?

La Comisión de Atletas actúa como el órgano encargado de representar los intereses de los deportistas, proponer proyectos que impulsen su bienestar y mantener la comunicación entre estos y las autoridades deportivas. Además, traslada a los escenarios de decisión las inquietudes y necesidades de la comunidad deportiva, promoviendo su desarrollo integral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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