Por: EL PILON SA

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La familia de Fabio Andrés Torres Molina, destacado empresario y publicista de Valledupar, compartió el anuncio sobre el novenario en memoria de su ser querido tras su fallecimiento el lunes 24 de agosto, a la edad de 42 años. De acuerdo con la información publicada por sus familiares, las nueve noches de oración se celebrarán en la Parroquia María Madre y Reina de la Paz de Valledupar, desde el jueves 27 de agosto hasta el viernes 4 de septiembre. Los horarios varían cada día y fueron especificados detalladamente por la familia para quienes deseen acompañarles en este tiempo de fe y recuerdo. La agenda señala que las jornadas comienzan generalmente a las 6:15 p. m., pero hay días, como el 29 y 30 de agosto, cuando se programan a las 5:00 p. m. y 5:30 p. m., respectivamente.

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La noticia del fallecimiento de Fabio Torres, también conocido en los ámbitos empresarial y artístico como ‘El Rector’, impactó profundamente a la comunidad de Valledupar. Según el relato familiar, Torres Molina sufrió una emergencia médica y fue trasladado por sus parientes a la Clínica Erasmo. Una vez allí, el equipo médico intervino aplicando maniobras avanzadas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) con el fin de restablecer sus signos vitales. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el personal de salud, Torres no respondió a los procedimientos y se declaró su muerte en la sala de reanimación.

La Clínica Erasmo, en su comunicado oficial compartido por la familia, detalló únicamente las condiciones clínicas y el tipo de atención proporcionada durante la emergencia, sin especificar la causa exacta del deceso. Ante este vacío, la determinación de la causa de la muerte quedó en manos de Medicina Legal, entidad a la que corresponde realizar los análisis pertinentes.

La partida de Fabio Torres causó una profunda conmoción especialmente entre quienes le conocieron en los sectores empresarial, cultural y publicitario, así como en la comunidad musical vallenata. Durante su carrera, Torres se distinguió por su trabajo en diseño, marketing y la organización de eventos. Asimismo, se le reconocía por su cercanía con artistas como Silvestre Dangond y por su papel dentro de su familia. Durante las honras fúnebres, amigos, familiares y allegados manifestaron muestras de afecto y respeto hacia su memoria, ratificando el impacto y legado que dejó en Valledupar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo se realizarán las noches de oración por Fabio Torres Molina en Valledupar?

Las nueve noches de oración se llevarán a cabo en la Parroquia María Madre y Reina de la Paz en Valledupar, desde el jueves 27 de agosto hasta el viernes 4 de septiembre, con horarios determinados previamente por la familia y difundidos a través de sus redes sociales.

¿Cuál es el procedimiento de Medicina Legal en la determinación de causas de muerte no establecidas en clínicas?

Cuando una clínica no establece la causa específica del fallecimiento, como ocurrió en el caso de Fabio Torres Molina, corresponde a Medicina Legal realizar los análisis médico-legales necesarios para identificar el motivo exacto de la muerte, mediante estudios científicos y forenses que esclarecen el hecho.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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