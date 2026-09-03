Por: Portal Bogotá

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La educación es un eje fundamental en la estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", según la Secretaría de Educación del Distrito (SED), la cual ha reforzado recientemente sus acciones enfocadas a encontrar e incluir a personas desescolarizadas en la oferta educativa de la ciudad. La SED ha desplegado una estrategia con tres líneas principales: búsqueda activa, fortalecimiento de la permanencia escolar y atención integral a las familias. Estas acciones se desarrollan mediante recorridos territoriales en barrios, viviendas y espacios públicos, así como por medio de contacto telefónico, trabajo psicosocial y jornadas de atención a través de unidades móviles.

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Los equipos profesionales responsables visitan comunidades en diferentes localidades de Bogotá para identificar tanto a nuevos estudiantes como a quienes han salido del sistema escolar, con el fin de brindarles más oportunidades de regresar al colegio. Las unidades móviles de la SED tienen un papel prioritario en esta misión, pues orientan sobre la oferta educativa gratuita y asesoran en procesos como asignación de cupos, matrículas y traslados.

De acuerdo con la información oficial de la SED, las unidades móviles permiten acceso directo a los servicios educativos. La ciudadanía puede consultar los recorridos y ubicación de estas unidades para recibir atención presencial, según se señala en el portal matriculas.educacionbogota.edu.co. Además, se han implementado acciones específicas dirigidas a estudiantes de grados 10º y 11º que se han retirado del sistema o son considerados con alto riesgo de deserción, incluyendo llamadas, visitas domiciliarias y trabajo conjunto con familias y colegios.

El proceso de matrículas para el año 2027 ya fue abierto por fases. La primera, que va del 10 de agosto al 11 de septiembre, está destinada a poblaciones priorizadas; la solicitud se realiza de manera gratuita en línea. Los resultados se publicarán a partir del 30 de septiembre, y la formalización de matrículas será entre el 13 de octubre y, según los requerimientos, puede hacerse virtual o presencialmente. La segunda fase, dirigida a la población en general, se desarrollará entre el 5 de octubre y el 23 de diciembre.

Las poblaciones priorizadas incluyen a estudiantes de preescolar, quienes tengan hermanos matriculados, personas con discapacidad, miembros de comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, estudiantes en gestación o lactancia, personas con altos índices de pobreza (SISBEN grupos A y B) y adultos mayores. Todos estos esfuerzos buscan asegurar el acceso, la permanencia y la equidad en el sistema educativo distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la estrategia de búsqueda activa de la Secretaría de Educación de Bogotá?

La estrategia de búsqueda activa de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) consiste en identificar a personas desescolarizadas mediante recorridos territoriales, contacto psicosocial y acciones en unidades móviles. Los equipos profesionales visitan zonas comunitarias para orientar y ayudar en procesos de matrícula, buscando garantizar el acceso equitativo y el retorno de quienes abandonaron el sistema escolar.

¿Cuáles son las poblaciones priorizadas para las matrículas escolares en Bogotá en 2027?

Las poblaciones priorizadas para las matrículas escolares corresponden a estudiantes de preescolar, quienes tengan hermanos en el colegio, personas con discapacidad, miembros de pueblos étnicos, víctimas del conflicto armado, estudiantes en gestación o lactancia, personas en condición de pobreza (según SISBEN grupos A y B) y adultos mayores, de acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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