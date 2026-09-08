Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 9 de septiembre de 2026, quienes viven en Bogotá o visitan la ciudad deben prestar especial atención al pronóstico climático compartido por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Según el reporte oficial, para la madrugada se prevé un cielo mayormente nublado, aunque con predominio de tiempo seco en el interior de la capital. La temperatura mínima estimada estará cerca de los 11 grados Celsius, lo que significa que las primeras horas del día pueden sentirse frescas para quienes deban madrugar.

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Durante la mañana se mantendrán las condiciones nubosas, siempre con tendencia a tiempo seco en la mayor parte de la ciudad. No obstante, IDIGER advierte que pueden presentarse lluvias ligeras, especialmente en el norte y el costado oriental de Bogotá. Por ello, se recomienda que los ciudadanos consulten con frecuencia fuentes oficiales antes de planear desplazamientos o actividades al aire libre, para evitar contratiempos debido a los cambios del clima.

Una herramienta tecnológica relevante es el Sistema Alerta Bogotá (SAB), a través del que los usuarios pueden estar al tanto del clima en tiempo real. En sus publicaciones, SAB explica cómo consultar los mapas de lluvia en Bogotá, un proceso que puede hacerse desde cualquier dispositivo electrónico. El procedimiento inicia accediendo al sitio web mapas.bogota.gov.co, donde el usuario debe seleccionar el ícono de mapa, buscar en la categoría ‘Tipos de mapa’ la opción ‘Otros mapas’ y escoger ‘Lluvias’. Posteriormente, basta con ingresar la dirección de interés en el buscador y seleccionar la ubicación reconocida por el sistema para visualizar en el mapa las condiciones climáticas en ese punto específico.

El pronóstico del clima no solo es relevante para programar salidas, sino también para actividades culturales tan diversas como las que se anuncian en septiembre en Bogotá. Uno de los eventos destacados es el espectáculo ‘Human Design’ presentado por Ancestral Beats en el Teatro Gaitán, y la obra ‘El Laberinto del Tiempo’ en el Teatro La Mama, ambos recomendados para quienes deseen aprovechar la agenda cultural de la ciudad y estén atentos a las condiciones climáticas para desplazarse sin inconvenientes.

Consultar el reporte del IDIGER y utilizar el Sistema Alerta Bogotá se convierte en una herramienta indispensable para evitar sorpresas y vivir la ciudad plenamente. La actualización constante y el acceso sencillo hacen que cualquier ciudadano pueda tomar decisiones informadas sobre sus actividades diarias y su desplazamiento.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá usando los mapas oficiales?

Consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá es una tarea sencilla gracias a los mapas oficiales disponibles en mapas.bogota.gov.co. Solo debe ingresar al portal, buscar la sección ‘Otros mapas’, seleccionar la opción ‘Lluvias’, e indicar la dirección que desea consultar; así podrá visualizar al instante si en esa zona se prevén precipitaciones o tiempo seco.

¿Qué significa el Sistema Alerta Bogotá (SAB) y cómo ayuda a la ciudadanía?

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) es una plataforma tecnológica oficial que proporciona información actualizada sobre el clima, incluidas alertas de lluvias y otros fenómenos, facilitando a ciudadanos y visitantes la planeación de sus actividades y la prevención de situaciones de riesgo ante cambios meteorológicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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