Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa intensificando sus acciones para combatir el tráfico de drogas en diferentes puntos de la ciudad. Un nuevo caso se registró recientemente en la localidad de La Candelaria, ubicada en el centro de la capital, donde la Policía de Bogotá logró la captura en flagrancia de una joven de 20 años, acusada del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según la información publicada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la detención se produjo con el respaldo de las cámaras de videovigilancia instaladas en esa zona, lo que permitió un seguimiento efectivo y una rápida intervención de las autoridades.

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El procedimiento inició en la carrera 12, cuando operadores de videovigilancia alertaron a los agentes en patrullaje sobre la conducta sospechosa de una mujer que se dedicaba a vender cachivaches en la vía pública. De acuerdo con los reportes oficiales, las autoridades presumen que la venta de estos objetos era utilizada como fachada para la comercialización de sustancias ilícitas.

Tras la alerta, los uniformados se dirigieron de inmediato al lugar y, gracias al monitoreo en tiempo real a través de las cámaras, identificaron claramente a la sospechosa. Una vez en el sitio, observaron que la mujer había dejado una bolsa junto a la reja de un parque cercano. Al verificar su contenido, encontraron en su interior 36 dosis de bazuco, una sustancia estupefaciente comúnmente distribuida en pequeñas cantidades en los entornos urbanos.

Además del hallazgo de la droga, la Policía incautó en el procedimiento un total de 80 gramos, así como dinero en efectivo. La persona detenida fue conducida a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, donde quedó a disposición de la fiscalía para la apertura del respectivo proceso judicial.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia compartió detalles del caso a través de su cuenta oficial en la red social X, reafirmando la importancia de la videovigilancia y la colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen. Finalmente, las autoridades recordaron a los habitantes la relevancia de denunciar hechos delictivos mediante la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para promover la seguridad y la sana convivencia en la ciudad.

¿Cómo logró la Policía de Bogotá la captura de la joven en La Candelaria?

La Policía de Bogotá logró esta captura en flagrancia gracias a la coordinación con los operadores de videovigilancia, quienes detectaron actividades sospechosas en la carrera 12. Mediante cámaras de seguridad se hizo seguimiento a la joven, permitiendo que los agentes llegaran al sitio, encontraran la bolsa con 36 dosis de bazuco y detuvieran a la mujer de inmediato, según informó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

¿Qué papel cumplen las cámaras de videovigilancia en la seguridad de Bogotá?

Las cámaras de videovigilancia han demostrado ser herramientas fundamentales para la seguridad en Bogotá, ya que facilitan el monitoreo en tiempo real de las acciones en vía pública. En este caso específico, permitieron alertar oportunamente a la policía, documentar los hechos y aportar evidencia crucial para el operativo, como explicó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en su comunicación oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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