Por: Portal Bogotá

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Maloka Bogotá se prepara para ofrecer una experiencia única destinada a fomentar la creatividad y el trabajo colectivo entre niñas y niños. Según la alcaldía, el próximo sábado 12 de septiembre de 2026 se llevará a cabo el taller "Lúdica y lenguajes creativos para la infancia" en las aulas múltiples de Maloka, ubicadas en la carrera 68D #24A-51, en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Esta actividad busca que los más pequeños exploren el arte a través del juego, aprovechando lenguajes como la música, el teatro, la narración y la literatura infantil, construyendo así historias y experiencias en grupo.

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El taller, que ha sido diseñado para niñas y niños entre los 4 y los 10 años de edad, propone una metodología participativa en la que cada componente artístico desempeña un papel clave. De acuerdo con la información difundida en bogota.gov.co, los participantes tendrán la posibilidad de experimentar con instrumentos de percusión, transformar objetos cotidianos en elementos de escenografía y crear personajes inspirados tanto en la narración oral como en la literatura destinada al público infantil. El objetivo es que cada idea e imaginación individual pueda sumarse a una experiencia escénica colectiva, facilitando así el desarrollo de habilidades sociales y creativas.

El taller estará dirigido por Carlos Eduardo Prieto Vera y tendrá una duración total de dos horas. El cupo está limitado a un máximo de 20 participantes, lo cual, según la fuente oficial, favorece el intercambio y la participación activa entre los asistentes. La entrada será libre para quienes realicen la inscripción previa, disponible en línea, ofreciendo así la oportunidad a familias enteras de vivir esta experiencia cultural sin costo alguno.

Lejos de enfocarse únicamente en la enseñanza de técnicas teatrales tradicionales, la propuesta se fundamenta en el descubrimiento y la experimentación. La percusión ayudará a explorar sonidos y ritmos; los objetos y la escenografía permitirán modificar el espacio físico y construir escenarios imaginarios. A través de la narración y la literatura, los niños aprenderán que incluso el más simple de los elementos puede convertirse en parte fundamental de una historia compartida.

Esta iniciativa se suma a las múltiples actividades culturales gratuitas que Bogotá ofrece para sus habitantes, como parte de su estrategia para acercar el arte y la cultura a todos los sectores de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye el taller creativo de Maloka para niños en septiembre de 2026?

El taller propone explorar lenguajes como la música, el teatro y la literatura infantil, utilizando instrumentos de percusión, objetos cotidianos y elementos de escenografía para crear historias y una obra de teatro musical de manera colectiva y participativa entre los niños.

¿Cómo pueden participar las familias en el taller ‘Lúdica y lenguajes creativos para la infancia’ de Maloka Bogotá?

La participación en el taller es gratuita, pero requiere inscripción previa en línea. El evento está diseñado para niñas y niños entre 4 y 10 años, con un cupo máximo de 20 participantes para garantizar la interacción y el aprendizaje colectivo, permitiendo que las familias acompañen a los menores en esta experiencia artística.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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