Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) anunció la apertura de un proceso competitivo para que entidades sin ánimo de lucro y organizaciones sociales puedan operar los comedores comunitarios en Bogotá, según lo establece el Decreto 092 de 2017. La convocatoria, identificada como SDIS-DCT092-016-2026, permite la postulación hasta el martes 15 de septiembre de 2026 a las 9:00 a.m., y busca fortalecer los programas sociales en el marco de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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De acuerdo con información publicada por la SDIS, la entidad realizará una inversión de $113.401.449.054 para garantizar la operación de 41.000 cupos en 142 comedores comunitarios ubicados en 18 localidades de Bogotá. El enfoque de este proceso se centra en facilitar el acceso a la alimentación de personas en condición de vulnerabilidad, pobreza o inseguridad alimentaria, a través de una alianza estratégica con organizaciones que cuenten con la capacidad de aportar recursos técnicos, administrativos y financieros.

Según la Secretaría Distrital de Integración Social, las entidades que resulten adjudicadas deberán proporcionar un apoyo alimentario con un aporte nutricional adecuado y previamente definido por la entidad. Esta labor hace parte del Proyecto 7953, denominado “Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.”, cuyo objetivo es prevenir y mitigar la inseguridad alimentaria, además de promover condiciones apropiadas de nutrición para los beneficiarios del servicio de comedores comunitarios.

La iniciativa está alineada con el compromiso de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán de consolidar una política de alimentación integral. Esta política forma parte del programa Bogotá Sin Hambre 2.0, incluido en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. Así, la ciudad busca fortalecer la atención a la población en riesgo, ampliando la cobertura y mejorando la calidad de la ayuda alimentaria que se entrega en los territorios identificados con mayores niveles de fragilidad social.

El proceso competitivo puede ser consultado en la plataforma SECOP II, donde se encuentran disponibles los términos y condiciones para las entidades interesadas. De este modo, la SDIS promueve una convocatoria transparente y participativa para continuar ofreciendo servicios esenciales a quienes más lo necesitan.

¿Cuántos comedores comunitarios están cubiertos por el proceso competitivo de la SDIS en Bogotá?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social, el proceso competitivo cubrirá la operación de 142 comedores comunitarios distribuidos en 18 localidades de Bogotá, con una meta de atender 41.000 cupos.

¿Cuál es el objetivo principal del programa Bogotá Sin Hambre 2.0 en el contexto del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura?

El programa Bogotá Sin Hambre 2.0, que hace parte del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura, busca garantizar el acceso a la alimentación de personas vulnerables, prevenir la inseguridad alimentaria y promover condiciones nutricionales adecuadas mediante la operación de comedores comunitarios y el fortalecimiento de la red de servicios sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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