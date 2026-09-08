Por: El Espectador

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El país ya tiene fecha para uno de los ejercicios de prevención más importantes en materia de gestión del riesgo: el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026, una actividad que se ha convertido en un referente crucial para fortalecer la capacidad de reacción ante situaciones inesperadas. De acuerdo con el anuncio realizado por David Santiago Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el simulacro se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de octubre, en una jornada que pretende movilizar a toda la sociedad colombiana.

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Según información compartida por la UNGRD, la idea es que este ejercicio permita anticiparse a la ocurrencia de un desastre, validando las estrategias, protocolos y mecanismos de decisión de distintos actores sociales. Como lo señaló Tamayo, “las emergencias que hemos vivido recientemente en Colombia nos recuerdan una lección fundamental: prepararnos es anticiparnos a la ocurrencia de un desastre”. Este énfasis en la prevención se traduce en un simulacro dirigido no solo a entidades públicas y privadas, sino también a empresas, organizaciones sociales, instituciones educativas y familias, con el fin de revisar cómo se están gestionando las comunicaciones, la coordinación y las estrategias de autoprotección.

La Circular 79 del 31 de agosto de este año, citada en el comunicado oficial, establece que cada entidad territorial podrá seleccionar el escenario y las capacidades a evaluar, siempre teniendo en cuenta los riesgos específicos, las responsabilidades propias y las necesidades de preparación. El ejercicio dará inicio a las 10:00 de la mañana y tiene como objetivo evaluar las medidas existentes y establecer si se requiere mejorar algún aspecto.

De acuerdo con la agenda informada, hacia las 2:00 de la tarde del mismo día, las alcaldías y gobernaciones deberán ejecutar una simulación adicional. Esta parte del simulacro está destinada a validar lo que se denominan las Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE), comprobando la adecuada coordinación, la toma de decisiones, la circulación de información y la activación de capacidades institucionales. David Santiago Tamayo enfatizó que el ejercicio irá mucho más allá de una evacuación tradicional, subrayando: “buscamos validar, decidir y mejorar. Vamos a evaluar nuestros planes, protocolos, mecanismos de coordinación y nuestra capacidad para tomar decisiones ante una emergencia”.

¿Qué es el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias y quiénes participan en Colombia?

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias es una jornada planificada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que moviliza a entidades públicas, privadas, organizaciones comunitarias, instituciones educativas, familias y la ciudadanía en general. Su propósito es fortalecer la preparación y la respuesta frente a emergencias en el país, permitiendo verificar y mejorar las estrategias de prevención y reacción.

¿Cómo se organiza y evalúa el simulacro nacional según la UNGRD?

De acuerdo con la información divulgada por la UNGRD, cada entidad territorial escoge el escenario de riesgo y las capacidades que desea evaluar, conforme a sus particularidades. El simulacro incluye ejercicios de preparación, autoprotección, comunicación y coordinación; además, las alcaldías y gobernaciones tienen la tarea de simular respuestas institucionales mediante las Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE) para comprobar procesos de toma de decisiones y gestión de información.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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