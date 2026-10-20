Por: Portal Bogotá

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El sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 quedó grabado en la memoria de quienes habitan Bogotá y otras regiones del país, de acuerdo con información publicada por “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. El epicentro del terremoto fue San José del Palmar (Chocó), pero los efectos se sintieron de manera significativa en el Distrito Capital. Según cifras entregadas por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se recibieron 1.231 solicitudes cuidadanas reportando posibles afectaciones en viviendas y edificaciones dentro de Bogotá. En respuesta a este escenario, el IDIGER ejecutó inspecciones técnicas y revisó más de 40.000 unidades habitacionales, entre ellas tanto casas como construcciones de mayor envergadura, para evaluar los daños ocasionados y las condiciones de seguridad posteriores al movimiento tectónico.

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La acción no se limitó a la capital, puesto que IDIGER también se movilizó hacia 25 municipios del país, enviando equipos profesionales especializados para respaldar a las comunidades e intervenir en la valoración de inmuebles afectados. La entidad, que coordina el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, se posicionó al frente de la articulación entre los diferentes organismos encargados de la atención a emergencias. Lo anterior resalta la importancia de la preparación de la ciudadanía y de las instituciones ante cualquier tipo de evento inesperado.

La memoria del sismo sirvió como recordatorio de que no sólo los temblores representan una amenaza; lluvias, inundaciones, movimientos en masa, vendavales e incendios forestales también pueden poner a prueba las capacidades de reacción. Así, el Simulacro Bogotá 2026, convocado para el miércoles 21 de octubre a las 10:00 a. m., buscará diagnosticar qué tan preparado está el Distrito para coordinar una respuesta eficiente frente a varios posibles escenarios de riesgo. El simulacro está dirigido tanto a hogares y empresas como a instituciones educativas, comunidades y organizaciones que deseen poner a prueba sus planes internos de preparación y respuesta. El objetivo no es solo la evacuación, sino la revisión de capacidades para tomar decisiones adecuadas, priorizar acciones y coordinar una reacción conjunta ante situaciones adversas.

El IDIGER fomenta que cada familia, grupo u organización modifique el ejercicio a las características de su entorno, identificando lo que funciona y lo que requiere ajustes. Antes, durante y después de una evacuación, es esencial saber cómo proceder: desde la ubicación de rutas de escape, el manejo adecuado de servicios básicos como gas, luz y agua, hasta el uso de kits de emergencia y la comunicación efectiva para solicitar ayuda, tal como se explica en distintos canales del IDIGER. La invitación permanece abierta a la ciudadanía para que participe y fortalezca su cultura de la prevención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDIGER para prepararse ante una evacuación en Bogotá?

De acuerdo con información difundida por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), antes de una evacuación es fundamental identificar objetos peligrosos, conocer las rutas de salida en los lugares frecuentes, participar en ejercicios como el Simulacro Bogotá 2026, tener un kit de emergencias y saber dónde cerrar los suministros de gas, agua y luz. Durante la emergencia, el IDIGER recomienda conservar la calma, alejarse de elementos que puedan caer, proteger la cabeza y el cuello, y ubicarse en zonas seguras. Después, aconseja utilizar silbato para pedir ayuda si es necesario, estar atentos a réplicas, reunirse en puntos de encuentro y no mover heridos graves salvo inminente riesgo.

¿Por qué es importante el Simulacro Bogotá 2026 para la preparación ante emergencias?

La realización del Simulacro Bogotá 2026 es clave porque permite evaluar la capacidad de respuesta colectiva en situaciones de emergencia, según el propio IDIGER. A través de este ejercicio, hogares, empresas, instituciones educativas y comunidades pueden descubrir fortalezas y falencias en sus planes de evacuación y coordinación. Esto ayuda a que la ciudadanía esté mejor preparada no solo ante sismos, sino frente a diferentes amenazas, como inundaciones, vendavales o incendios, promoviendo una actitud proactiva y consciente en la gestión del riesgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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