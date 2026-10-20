Por: Portal Bogotá

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En Bogotá sigue tomando fuerza la propuesta de involucrar activamente a ciudadanos en los grandes proyectos de ciudad, una muestra de ello es lo vivido en el marco de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, donde se está fortaleciendo la denominada cultura Metro. De acuerdo con la información divulgada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, 70 ciudadanos participaron en los Ciclos Deliberativos BogotáModoMetro y visitaron el Patio Taller de Bosa, considerado el corazón operativo de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Esta visita se realizó como resultado de un compromiso asumido por el alcalde mayor durante el cierre de este ejercicio participativo.

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Durante cinco semanas, estos asambleístas, seleccionados mediante sorteo entre 2.359 ciudadanos inscritos, representaron las 20 localidades de la ciudad, así como diferentes grupos poblacionales. Su tarea consistió en analizar, dialogar y construir propuestas enfocadas en cómo preparar a Bogotá para la futura entrada en operación del Metro. El resultado no solo fue el desarrollo de una visión colectiva, sino la elaboración de varias recomendaciones que invitan a fortalecer la cultura ciudadana, apropiarse del proyecto, facilitar la convivencia y promover el cuidado de este sistema de transporte.

La experiencia en el Patio Taller permitió a los participantes conocer de primera mano los avances de la obra, observar los procesos operativos que se llevan a cabo en ese espacio y ver los trenes que estarán en circulación en el futuro. Más allá del simple recorrido, esta jornada acercó aún más a los ciudadanos al proyecto, dándoles un papel activo en su construcción simbólica y fomentando el sentido de pertenencia frente al Metro de Bogotá.

Según la información del portal de la Alcaldía, los Ciclos Deliberativos BogotáModoMetro contaron con el liderazgo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), y la participación de la Fundación Corona y Extituto de Política Abierta, además del apoyo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y la Empresa Metro de Bogotá (EMB). Como producto tangible de este ejercicio democrático, las recomendaciones ciudadanas se sistematizaron en la Cartilla Ciudadana BogotáModoMetro, documento que recoge la visión y reflexiones de quienes participaron.

La visita al Patio Taller de Bosa representa un reconocimiento al compromiso de los asambleístas y resalta la apuesta institucional por seguir involucrando a la ciudadanía en la construcción colectiva de la cultura Metro, elemento clave para la transformación de la movilidad de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la cultura Metro y por qué es importante para Bogotá?

La cultura Metro hace referencia al conjunto de comportamientos, valores y prácticas ciudadanas que facilitan la convivencia, el cuidado y la apropiación del sistema Metro. Para Bogotá, su importancia radica en que prepara a la ciudad y a sus habitantes para la llegada de un sistema de transporte que transformará la movilidad y requiere de una actitud colectiva responsable y respetuosa.

¿En qué consisten los Ciclos Deliberativos BogotáModoMetro?

Los Ciclos Deliberativos BogotáModoMetro son espacios de participación ciudadana organizados por la Secretaría Distrital de Planeación, donde un grupo seleccionado de ciudadanos analiza, dialoga y elabora propuestas sobre cómo prepararse para la operación del Metro, dejando como resultado recomendaciones consignadas en un documento oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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