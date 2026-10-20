Por: Portal Bogotá

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Bogotá cuenta ahora con 36 nuevos líderes ambientales, quienes gracias a un proceso formativo especializado, pondrán en práctica sus conocimientos para fomentar la protección activa de los ecosistemas estratégicos de la ciudad. Según información de la Alcaldía de Bogotá, la atención se centra principalmente en las Reservas Distritales de Humedal y el cuidado del agua, recursos naturales fundamentales para la capital. Este avance se enmarca en la sexta versión de la Escuela de Liderazgo Ambiental (ELA), una iniciativa de organización social que nace del contrato interadministrativo entre el Acueducto de Bogotá y Aguas de Bogotá. El objetivo fundamental es el mantenimiento integral de las franjas acuáticas y la protección de la diversidad biológica que albergan estos espacios.

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Durante el proceso, los participantes asistieron a 12 jornadas académicas, que comprendieron 27 horas de formación a través de sesiones regulares y salidas pedagógicas. Esta formación incluyó el acompañamiento de profesionales y expertos con amplia experiencia en gestión ambiental, gobernanza, formulación de proyectos, biodiversidad, protección de áreas, saneamiento básico, economía circular, participación ciudadana y monitoreo comunitario. De acuerdo con Octavio Reyes Ávila, gerente corporativo ambiental de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el objetivo es "cualificar las personas que viven en el área de influencia de los humedales y que, a través del proceso formativo, nos ayuden a seguir mejorando cada vez más con nuestras prácticas de mantenimiento".

Edward Navas, gerente de Gestión Ambiental de Aguas de Bogotá, destaca que la ELA impulsa a los participantes a fortalecer sus capacidades y convertir el aprendizaje en acciones concretas para proteger los humedales y el agua que abastece a Bogotá. Como resultado tangible de este proceso, los nuevos líderes formularon once proyectos socioambientales, que abarcan temas como educación ambiental, restauración de ecosistemas, manejo de residuos, promoción de la biodiversidad, ciencia ciudadana, apropiación del territorio y fortalecimiento de redes comunitarias.

Entre las propuestas innovadoras se encuentra la idea de crear un aula viva comunitaria en el sector de Villa del Mar, que busca fortalecer el sentido de pertenencia hacia el Humedal Jaboque, y el desarrollo de recursos pedagógicos como juegos de memoria, bingo ambiental y retos experienciales enfocados en niños, niñas y familias, con el propósito de transmitir el valor ecológico y ambiental de espacios como el Humedal La Conejera. Todos los proyectos presentados pasaron por evaluaciones rigurosas, mostrando creatividad, criterio técnico y compromiso comunitario, así como su capacidad para articularse con otras instituciones, colegios, organizaciones y actores locales y distritales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consisten los proyectos de los nuevos líderes ambientales de Bogotá?

Los proyectos formulados por los líderes ambientales abordan aspectos como educación ambiental, restauración ecológica, manejo de residuos, biodiversidad, ciencia ciudadana, apropiación territorial y fortalecimiento de redes comunitarias. Entre las propuestas destacadas se encuentran la creación de un aula viva para fortalecer la apropiación del Humedal Jaboque y el diseño de juegos pedagógicos para niños y familias sobre el Humedal La Conejera.

¿Qué es la Escuela de Liderazgo Ambiental y qué papel cumple en Bogotá?

La Escuela de Liderazgo Ambiental (ELA) es una estrategia de organización social que proporciona formación técnica y práctica a personas que viven cerca de los humedales de Bogotá. Su propósito es fortalecer capacidades en gestión ambiental y fomentar prácticas de protección, mantenimiento y desarrollo de proyectos en diferentes ecosistemas estratégicos de la ciudad, especialmente aquellos relacionados con el agua y los humedales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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