Por: CENET

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La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció el restablecimiento de su plataforma tecnológica para la presentación de información exógena, luego de una contingencia que se había declarado el 15 de octubre. Según la información oficial de la entidad, las fallas técnicas afectaron principalmente los procesos de recuperación de contraseñas y la transmisión de información a través del sistema. Aunque el servicio permaneció disponible durante el periodo de dificultades, la administración distrital tomó medidas temporales para proteger los derechos de los contribuyentes frente a los inconvenientes tecnológicos.

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El origen del problema radicó en la imposibilidad de algunos usuarios para completar el reporte de información exógena, que consiste en el suministro de datos solicitados por las autoridades fiscales para fines de control, fiscalización y verificación del cumplimiento tributario. La Secretaría explicó que, a pesar de los fallos, un número considerable de personas y empresas logró cumplir con esta obligación en los plazos establecidos. Según el balance presentado, hasta la fecha de normalización del sistema, se habían recibido 16.468 reportes de contribuyentes cuyos números de identificación terminan en 0 y 15.964 con terminación en 1.

Como parte de las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la contingencia, la Secretaría estableció que los contribuyentes afectados, específicamente aquellos cuyos números de identificación terminan en 2, 3 y 4, tendrán hasta el martes 20 de octubre de 2026 para entregar la información pendiente. Esta medida extraordinaria busca evitar que quienes hayan enfrentado problemas de acceso resulten sancionados por retrasos no imputables a su gestión. Así lo estipula la Resolución DDI-014797 de 2023, la cual permite presentar la información sin sanción por extemporaneidad, siempre que se cumpla con el nuevo plazo y las condiciones definidas.

La entidad también recordó que el calendario tributario no ha sufrido cambios para los contribuyentes cuyos números de identificación terminan en 5; estos deberán cumplir la obligación en la fecha pautada originalmente. Finalmente, la Secretaría de Hacienda reiteró que todos los trámites y consultas sobre la información exógena deben realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales de la entidad, con el fin de avanzar en la normalización del proceso y dar cumplimiento al cronograma de vencimientos fijado para los reportes de octubre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el nuevo plazo para presentar la información exógena si el número de identificación termina en 2, 3 o 4?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de Bogotá, los contribuyentes afectados por las fallas tecnológicas y cuyos números de identificación finalizan en 2, 3 o 4 podrán presentar la información exógena pendiente hasta el martes 20 de octubre de 2026, siempre que cumplan las condiciones de la Resolución DDI-014797 de 2023.

¿Qué es la información exógena y por qué es importante para los contribuyentes?

La información exógena, según la Secretaría de Hacienda de Bogotá, corresponde al conjunto de datos que ciertos contribuyentes deben aportar a las autoridades fiscales. Este procedimiento respalda labores de control y verificación tributaria, siendo una obligación periódica que hace parte de las regulaciones del sistema tributario distrital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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